Кина кажњава своје друштвене мреже

Б92
21.09.2025
13:24
Коментари:0
Кинеске власти најавиле су данас "дисциплинске и казнене мјере" против друштвених мрежа Weibo и Kuaishou због "непожељног" садржаја.
То се односи на "прекомерно истицање тривијалног садржаја и познатих личности".
Како је саопштила Кинеска управа за интернет простор (ЦАЦ), ове мјере укључују "позиве на разговоре, налоге да се исправе пропусти у одређеном року, упозорења, као и строге санкције за одговорне особе", пренио је француски "Фигаро".
Критике кинеских власти се односе на "рангирање најпопуларнијих претрага", односно, функцију ових апликација која истиче најактуелније теме.
ЦАЦ наводи да су се на тим мрежама често појављивали "непожељни садржаји", укључујући претерано извештавање о активностима познатих личности, као и тривијалне објаве.
ЦАЦ је оптужила Weibo да "угрожава онлајн екосистем", док је Куаисхоу оптужила да доприноси прекомјерном ширењу садржаја који је везан за познате личности и који се сматра тривијалним.
Weibo је платформа за микроблогове на којој се објављују текстови и фотографије, обично у вези са актуелним догађајима. У марту је ова мрежа имала 591 милион активних корисника на мјесечном нивоу.
Куаисхоу је апликација за кратке видео-записе, слична ТикТоку, која је почетком године имала више од 730 милиона активних корисника мјесечно.
Сличне мјере биле су предузете прошле недјеље против још једне популарне апликације, РедНоте (познате и као "кинески Инстаграм").
