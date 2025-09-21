Logo

Ердоган напада Израел – сукоб се заоштрава

21.09.2025

11:10

Ердоган напада Израел – сукоб се заоштрава
Фото: Anadolu/TUR Presidency/Mustafa Kamaci

Турски предсједник Реџеп Тајип Ердоган изјавио је да ће на предстојећој Генералној скупштини УН у Њујорку покренути тему "масакра" које Израел изводи у Појасу Газе.

Ердоган је изразио наду да би шире признање Палестине могло убрзати напоре за рјешење по моделу двије државе.

Ердоган је новинарима, прије него што је отпутовао за Њујорк, рекао да ће током посјете разговарати са предсједником Сједињених Држава Доналдом Трампом о трговинској сарадњи и индустрији одбране, као и да ће се састати са сиријским предсједником Ахмедом ал-Шаром, пренио је Ројтерс.

Осамдесета редовна сједница Генералне скупштине Уједињених нација (ГС УН) отворена је 9. септембра 2025. године, а трајаће до 8. септембра 2026. године. Предсједница Генералне скупштине у 80. сазиву је бивша министарка спољних послова Њемачке из редова Зелених Аналена Бербок, наводи се у саопштењу ове међународне организације.

Тема овогодишње сједнице је "Боље заједно, 80 година и више за мир, развој и људска права". Дебата на високом нивоу биће одржана од 23. до 27. септембра и закључиће се 29. септембра 2025. године. Очекује се да ће 195 делегација учествовати на засиједању Генералне скупштине Уједињених нација.

(б92)

