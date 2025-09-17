Медији пишу: Ево када ће Лондон признати палестинску државу, помињу и Трампа

17.09.2025
22:15
Коментари:0
Велика Британија ће формално признати палестинску државу овог викенда, након што амерички предсједник Доналд Трамп напусти земљу послије државне посјете, објавио је лист "Тајмс".
Премијер Кир Стармер изјавио је раније да ће предузети овај потез уколико Израел не проведе мјере за ублажавање патње људи у Гази и не постигне прекид ватре у готово двогодишњем рату са Хамасом.
Израел наводи да би признавање палестинске државе, што су Француска, Канада и Аустралија такође најавиле, представљало награду за Хамас.
"Тајмс" пише да ће Велика Британија објавити саопштење након што Трамп сутра заврши своју посјету.
Британско Министарство спољних послова за сада није одговорило на захтјев за коментар.
Трамп је у јулу изјавио да му не би сметало ако би Велика Британија направила такав потез, али су Сједињене Државе од тада јасно ставиле до знања европским савезницима да се противе признавању палестинске државе.
