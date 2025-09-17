Logo

Болсонару дијагностификован рак коже

17.09.2025

Болсонару дијагностификован рак коже

Бивши бразилски предсједник Жаир Болсонаро отпуштен је из болнице у коју је примљен јуче због повраћања, вртоглавице и ниског крвног притиска, саопштили су његови љекари.

Болсонарово здравствено стање се побољшало, али ће и даље бити под надзором, саопштено је из Болнице "ДФ Стар" у главном граду Бразилији.

Бивши предсједник је већ био у болници у недјељу ради уклањања кожних лезија.

Из Болнице су наводе да су тестови показали присуство карцинома, а Болсонару ће бити потребни рутински прегледи.

"Тестови су показали да су двије лезије рани тип рака коже", рекао је новинарима Болсонаров љекар Клаудио Биролини.

Врховни суд осудио је Болсонара прошле седмице на 27 година и три мјесеца затвора због планирања пуча након што је изгубио на изборима 2022. године.

Он је у кућном притвору од августа.

Žair Bolsonaro

Brazil

rak kože

