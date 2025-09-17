Logo

Моћна порука: Зашто је руски предсједник обукао војну униформу

17.09.2025

17:59

Моћна порука: Зашто је руски предсједник обукао војну униформу
Фото: Tanjug / AP

Предсједник Русије Владимир Путин увијек исказује поштовање према припадницима војске, што је један од приоритета у његовом раду, посебно у контексту Специјалне војне операције, изјавио је портпарол Кремља Дмитриј Песков, преноси РИА Новости.

"То није нова униформа – у њој се Путин већ појављивао… Приликом посјета штабовима наших јединица које учествују у Специјалној војној операцији, предсједник је и раније носио исту војну одјећу. Дакле, ово није први пут. Што се тиче односа према војсци – предсједник увијек исказује велико поштовање, и то је трајни приоритет у његовом раду, поготово у условима Специјалне војне операције", поручио је Песков новинарима.

Војна вјежба "Запад 2025"

У уторак је предсједник Русије Владимир Путин посјетио војни полигон "Мулино" у Нижњеновгородској области, гдје је надгледао главну фазу војних вјежби под називом "Запад-2025".

Портпарол Кремља је истакао да предсједник Русије веома позитивно оцјењује како ток, тако и резултате војних вјежби.

Напоменуо је да начелник Генералштаба Оружаних снага Русије, Валериј Герасимов, није био присутан на полигону "Мулино" током војних вјежби, јер је у току СВО и управо он обавља општу координацију те операције, преноси РТ Балкан.

Тагови:

Владимир Путин

Русија

Украјина

vojna vježba

