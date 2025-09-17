Зашто МО БиХ брише објављене информације?

Извор:
СРНА
17.09.2025
17:32
Коментари:0
Информација да је данас у Министарству одбране Савјета министара потписан уговор о школовању четири кадета из БиХ у Републици Србији објављена је на Фејсбук страници Министарства одбране у Савјету министара, али је након неког времена уклоњена.
На питање зашто је објава уклоњена са званичне Фејсбук странице Министарства одбране у Савјету министара, замјеник министра одбране Александар Гогановић изјавио је за Срну да су му у Канцеларији за односе са јавношћу Министарства одбране усмено рекли да је то учињено по наређењу из Кабинета министра одбране.
Гогановић је рекао да му разлози уклањања објаве нису познати, али да је очигледно ријеч о покушају деградације српског кадра у систему одбране.
- Колега Хелез по ко зна који пут покушава деградирати мене и функцију коју обављам, али, нажалост, овим смијешним наређењима деградира себе и систем одбране - истакао је Гогановић.
Он је рекао да сваким новим Хелезовим потезом, међународна заједница полако схвата да се на челу Министарства одбране налази човјек који не подржава мултиетничке Оружане снаге него особа која покушава од заједничких Оружаних снага да направи војску Федерације БиХ.
- Ти покушаји су унапријед осуђени на пропаст, јер му то сигурно нећу дозволити - поручио је Гогановић.
Уговор о школовању кадета из БиХ у Србији потписан је данас, иако је министар одбране Зукан Хелез, како је сам изјавио у мају ове године, наводно наредио обуставу свих активности које произилазе из плана билатералне војне сарадње између Министарства одбране у Савјету министара и Министарства одбране Србије, а које укључује и школовање кадета у Србији.
