Logo

Калабухов: Нелегитимни високи представник главни извор дестабилизације БиХ

Извор:

АТВ

17.09.2025

15:59

Коментари:

0
Калабухов: Нелегитимни високи представник главни извор дестабилизације БиХ

Амбасадор Русије у БиХ Игор Калабухов у данашњем разговору са предсједником СДА Бакиром Изетбеговићем изнио је принципијелан приступ Русије ситуацији у БиХ, наглашавајући да је нелегитимни високи представник главни извор њене дестабилизације.

- Москва, као један од гараната Дејтонског мировног споразума, сматра да је он темељ рјешења у БиХ заснованог на принципу једнаких права за два ентитета и три конститутивна народа - навео је Калабухов.

Амбасадор Русије нагласио је да политичке снаге у БиХ морају преузети пуну одговорност за своју будућност и напустити дискредитовану праксу спољног туторства.- Да би се то постигло кључан је унутрашњи дијалог у БиХ, ослобођен спољног уплитања и заснован на међусобном поштовању, конструктивној сарадњи и компромису - рекао је Калабухов.

Према његовим ријечима, то је једини начин да се осигура међунационални мир и просперитет у БиХ.

- Разговарано је и о јачању веза између Русије и Бошњака, као једног од конститутивних народа у БиХ - саопштено је из руске Амбасаде у БиХ.

Подијели:

Тагови:

Игор Калабухов

Кристијан Шмит

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Нова незгода на путевима у Српској: Откачила се шлепа!

Хроника

Нова незгода на путевима у Српској: Откачила се шлепа!

3 ч

0
Кришто: Савјет министара више нема одговорност за буџет

БиХ

Кришто: Савјет министара више нема одговорност за буџет

4 ч

0
Кијев ће побјеснити: Америчка телевизија приказала 'нову' мапу Украјине

Свијет

Кијев ће побјеснити: Америчка телевизија приказала 'нову' мапу Украјине

4 ч

0
Sjednica Vlade Republike Srpske

Република Српска

Влада Српске исплаћује средства: Ево колико ће добити поједине локалне заједнице

4 ч

1

Више из рубрике

Кришто: Савјет министара више нема одговорност за буџет

БиХ

Кришто: Савјет министара више нема одговорност за буџет

4 ч

0
СМ БиХ поново није изабрао замјеника директора СИПА

БиХ

СМ БиХ поново није изабрао замјеника директора СИПА

5 ч

0
План раста поново без подршке

БиХ

План раста поново без подршке

6 ч

0
Davor Čordaš

БиХ

Чордаш: Надлежне институције ФБиХ заказале у заштити српских повратника

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

23

Влада Српске прави Одбор за борбу против сиве економије

19

19

Сви на губитку: Зашто су средства од путарина и даље блокирана?

19

17

Пешић постао члан Куће славних

19

12

Коначно нови асфалт у Херцеговини

19

06

Настављена злоупотреба института заштите виталног националног интереса

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner