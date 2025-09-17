Калабухов: Нелегитимни високи представник главни извор дестабилизације БиХ

Извор:
АТВ
17.09.2025
15:59
Коментари:0
Амбасадор Русије у БиХ Игор Калабухов у данашњем разговору са предсједником СДА Бакиром Изетбеговићем изнио је принципијелан приступ Русије ситуацији у БиХ, наглашавајући да је нелегитимни високи представник главни извор њене дестабилизације.
- Москва, као један од гараната Дејтонског мировног споразума, сматра да је он темељ рјешења у БиХ заснованог на принципу једнаких права за два ентитета и три конститутивна народа - навео је Калабухов.
Амбасадор Русије нагласио је да политичке снаге у БиХ морају преузети пуну одговорност за своју будућност и напустити дискредитовану праксу спољног туторства.- Да би се то постигло кључан је унутрашњи дијалог у БиХ, ослобођен спољног уплитања и заснован на међусобном поштовању, конструктивној сарадњи и компромису - рекао је Калабухов.
Према његовим ријечима, то је једини начин да се осигура међунационални мир и просперитет у БиХ.
- Разговарано је и о јачању веза између Русије и Бошњака, као једног од конститутивних народа у БиХ - саопштено је из руске Амбасаде у БиХ.
