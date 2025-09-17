Чордаш: Надлежне институције ФБиХ заказале у заштити српских повратника

Извор:
Директор Републичког секретаријата за расељена лица и миграције Давор Чордаш рекао је да су надлежне институције ФБиХ заказале у заштити српских повратника, што су показали инцидент код Босанског Петровца и скрнављење православног гробља код Зенице.
"Овакви инциденти за мене су за сваку осуду и крајње су неприхватљиви. У овом случају заказале су надлежне институције ФБиХ које је требало да одмах открију починиоце, приведу и адекватно их казне", изјавио је Чордаш Срни.
Чордаш је навео да се мали број српских повратника вратио на простор Босанског Петровца, Гламоча, Грахова и Дрвара, нагласивши да је то најосјетљивија категорија становништва која се "пуног срца" вратила на вјековна огњишта .
"Тога су свјесни и они други који не желе такво стање, због чега их и узнемиравају. Инцидентом у вези скрнављења православног гробља код Зенице погођено је и домаће становништво и повратници", каже Чордаш.
Чордаш је навео да свако има право на своја обиљежја и да прославља свој празник, али нема права да дође у комшијско дрвориште и да маше туђом заставом.
Сматра да овакви инциденти након откривања и адекватног кажњавања њихових виновника не би били тотално спријечени, али би се знатно смањили.
На православном гробљу у селу Печуј, два километра од центра Зенице, уништено је 60 надгробних споменика. Још није утврђено ко је поломио крстове, међу којима су поједини стари више од 150 година.
Колона са ратним симболима и застрашујућим узвицима уз које су вршена ритуална убиства Срба одсијецањем главе прошла је кроз српска повратничка села у општини Босански Петровац гдје су, како тврде организатори, 14. септембра обиљежавали 30 година од "ослобођења" те крајишке општине.
У колони је углавном била омладина која је уз провокације ишла баш кроз српска села, док их је предводила полицијска патрола.
Босански Петровац је једна од 13 западно-крајишких општина на које су агресију извршили припадници ХВО-а и Петог корпуса такозване Армије БиХ.
Због почињених злочина на том подручју над српским војницима и цивилима пред Судом БиХ води се поступак против команданта Петог корпуса Атифа Дудаковића и још 15 команданата.
