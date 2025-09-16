Шта призива Комшић: "Мир важан, али се може и жртвовати за домовину"

Извор:
АТВ
16.09.2025
17:24
Коментари:0
Предсједавајући Предсједништва БиХ Жељко Комшић присуствовао је манифестацији "Дани побједе, дани поноса – Влашић, Галица 2025", гдје је рекао да је "мир важан, да је слобода важнија, али да је домовина најважнија".
- Јер без домовине, тешко можеш да говориш о слободи, а потом и миру. У ових тридесет година откако је завршен рат, чини ми се да сам неке ствари схватио тек сада на исправан начин, а са двадесет осам година, када је почео рат, то нисам схватао. У традицији тих вриједности, мира, слободе и домовине, и мир се може жртвовати за домовину. И слободу човјек може жртвовати за домовину, али домовину никад не смије жртвовати, јер без ње нас нема", рекао је Комшић.
Захвалио је организаторима на позиву, те изразио задовољство што је са људима који су, како је казао, “извојевали једну готово невјероватну војничку побједу, предвођени прије свега генералом Алагићем“.
Република Српска
1 ч1
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч1
Република Српска
1 ч2
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму