Logo

Конаковић сутра пред судом

Извор:

Агенције

16.09.2025

13:16

Коментари:

0
Elmedin Konakovic
Фото: АТВ

У Општинском суду Сарајево сутра ће бити одржана главна расправа по тужби полицајца против министра иностраних послова у Савјету министара Елмедина Конаковића у вези наркокартелом "Тито и Дино".

Ријеч је о полицајцу којег је Конаковић у више наврата помињао у негативном контексту што је тужилац оцијенио као притисак на свједоке, а у корист наркокартела "Тито и Дино", преноси портал "Аваза".

Новац

Економија

Да ли је ту и ваша: Списак фирми које су добиле помоћ за очување радних мјеста

Тужилаштво БиХ је у оквиру акције "Црна кравата два" наредило Сипи да провјери финансирање странке Народа и правде (НИП).

policija rs 4

Хроника

Пјешака ударио аутомобил у центру Бањалуке

Наредба је услиједила због сумње да је ова политичка странка финансирана новцем који је припадао наркокартелу "Тито и Дино".

Рочиште је заказано за 10.00 часова на Општинском суду у Сарајеву.

Подијели:

Таг:

Елмедин Конаковић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Човјека убила струја док је прао ауто

Хроника

Човјека убила струја док је прао ауто

3 ч

0
Nesreca Gradiska

Хроника

Возач погинуо у стравичној несрећи у Градишци

3 ч

0
Дјелимична обустава на ГП Градишка: Колоне огромне

Друштво

Дјелимична обустава на ГП Градишка: Колоне огромне

3 ч

0
Struja Elekticna energija Trafo stanica

Бања Лука

Више бањалучких насеља остало без струје

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

13

Снажно невријеме захватило Словенију

16

06

Ужас у основној школи: Пала ограда на дјевојчицу и дјечака!

16

04

Хакери напали: Процурили подаци 1,5 милиона људи

16

01

Угрожена безбједност: Поломио полубраник на пружном прелазу

15

59

Ускоро нове мјере: ''Снажније дјеловати против сиве економије''

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner