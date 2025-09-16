Конаковић сутра пред судом

Извор:
16.09.2025
У Општинском суду Сарајево сутра ће бити одржана главна расправа по тужби полицајца против министра иностраних послова у Савјету министара Елмедина Конаковића у вези наркокартелом "Тито и Дино".
Ријеч је о полицајцу којег је Конаковић у више наврата помињао у негативном контексту што је тужилац оцијенио као притисак на свједоке, а у корист наркокартела "Тито и Дино", преноси портал "Аваза".
Тужилаштво БиХ је у оквиру акције "Црна кравата два" наредило Сипи да провјери финансирање странке Народа и правде (НИП).
Наредба је услиједила због сумње да је ова политичка странка финансирана новцем који је припадао наркокартелу "Тито и Дино".
Рочиште је заказано за 10.00 часова на Општинском суду у Сарајеву.
