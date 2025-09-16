Logo

Пјешака ударио аутомобил у центру Бањалуке

АТВ

16.09.2025

13:08

Пјешака ударио аутомобил у центру Бањалуке

Пјешак М.С. (77) повријеђен је у саобраћајној несрећи која се догодила у Булевару Цара Душана када је у њега ударио аутомобил ”дачија”.

У ПУ Бањалука наводе да се несрећа догодила око 11.30 часова

”Полицијски службеници извршили су увиђај на мјесту саобраћајне незгоде у којој су учествовали пјешак и теретно возило ”дачија”. Тјелесне повреде задобио је пјешак којем се љекарска помоћ указује у УКЦ Републике Српске”, наводе у полицији.

Саобраћајна несрећа

Бањалука

