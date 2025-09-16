Пјешака ударио аутомобил у центру Бањалуке

Извор:
16.09.2025
Пјешак М.С. (77) повријеђен је у саобраћајној несрећи која се догодила у Булевару Цара Душана када је у њега ударио аутомобил ”дачија”.
У ПУ Бањалука наводе да се несрећа догодила око 11.30 часова
”Полицијски службеници извршили су увиђај на мјесту саобраћајне незгоде у којој су учествовали пјешак и теретно возило ”дачија”. Тјелесне повреде задобио је пјешак којем се љекарска помоћ указује у УКЦ Републике Српске”, наводе у полицији.
