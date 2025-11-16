Logo
Затворено 69 школа због страха од азбеста

Школа, учионица
Фото: Unsplash

Укупно 69 школа у регији аустралијског главног града Канбере од сутра ће бити затворено након што је обојени пијесак за игру опозван због ризика од азбеста, саопштила је Влада Аустралије.

Радње "Кејмарт" и "Таргет" објавиле су захтјев за опозив производа, за који је утврђено да садржи трагове азбеста у појединим узорцима.

Аустралијска комисија за конкуренцију и потрошаче саопштила је да постоји низак ризик да азбест може да се пренесе ваздухом или да буде довољно ситан за удисање.

ukrajina

Свијет

Лов на лешеве: Погребна мафија цвијета у Украјини

"Инспекције школа су у току и могле би да потрају данима", објавила је министар просвјете Ивет Бери на "Фејсбуку".

Она је додала да су досадашња тестирања ваздуха у свим школама показала негативне резултате на азбест.

Влада је донијела одлуку након што је неколико школа и предшколских установа у регији у потпуности или дјелимично обуставило рад у петак, након упозорења о ризицима од азбеста у дјечијем пијеску.

Би-Би-Си преноси да су и на Новом Зеланду затворене школе због страха од производа од пијеска.

