Затворено 69 школа због страха од азбеста

Извор:
СРНА
16.11.2025
18:19
Коментари:0
Укупно 69 школа у регији аустралијског главног града Канбере од сутра ће бити затворено након што је обојени пијесак за игру опозван због ризика од азбеста, саопштила је Влада Аустралије.
Радње "Кејмарт" и "Таргет" објавиле су захтјев за опозив производа, за који је утврђено да садржи трагове азбеста у појединим узорцима.
Аустралијска комисија за конкуренцију и потрошаче саопштила је да постоји низак ризик да азбест може да се пренесе ваздухом или да буде довољно ситан за удисање.
Свијет
Лов на лешеве: Погребна мафија цвијета у Украјини
"Инспекције школа су у току и могле би да потрају данима", објавила је министар просвјете Ивет Бери на "Фејсбуку".
Она је додала да су досадашња тестирања ваздуха у свим школама показала негативне резултате на азбест.
Влада је донијела одлуку након што је неколико школа и предшколских установа у регији у потпуности или дјелимично обуставило рад у петак, након упозорења о ризицима од азбеста у дјечијем пијеску.
Би-Би-Си преноси да су и на Новом Зеланду затворене школе због страха од производа од пијеска.
Друштво
3 ч1
Савјети
4 ч0
Свијет
4 ч0
Кошарка
4 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму