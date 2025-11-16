Logo
Large banner

Почело је! Познат први учесник НБА Европа, легендарни клуб шокирао свијет кошарке

Извор:

Агенције

16.11.2025

17:37

Коментари:

0
Кошаркашка дворана на Евробаскету
Фото: Танјуг/АП

Као гром из ведра неба појавила се вијест да је први клуб пристао да постане члан НБА Европа, пројекта о ком се већ другу годину прича на Старом континенту.

У питању је Манчестер јунајтед, који ће добити кошаркашку секцију једном када ова прича заживи…

Предсједник Кошаркашког савеза Италије Ђани Петрући је у разговору за “Коријере дело Спорт” открио да је један од клубова са највећим бројем навијача на свијету пристао да се опроба и у свијету кошарке.

– Ако је Манчестер јунајтед, тим који има највише навијача на свијету, већ рекао да овом пројекту, мора да постоји разлог, зар не – рекао је за Коријере Петрући.

Он сматра да је НБА Европа пројекат будућности.

– То је нова лига која ће бити добра за систем, доносећи ресурсе и забаву. Споразум такође напомиње да регистровани клубови морају да учествују у својим домаћим лигама – истакао је Петрући.

Упитан је и за Рим и потенцијално тим који би представљао главни град Италије, преноси Телеграф.

– Тим у Риму? Да, Рим ће бити ту. Постоји опција на столу повезана са веома богатим предузетником – рекао је Ђани Петрући.

Иначе, у периоду од 1985 до 1988. године постојала је кошаркашка секција Манчестер јунајтеда, међутим тај експеримент, уз слабу популарност кошарке у Великој Британији није успио.

Подијели:

Тагови:

НБА

Košarka

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Помјерен повратак: Кад је Џабари Паркер у Београду?

Кошарка

Помјерен повратак: Кад је Џабари Паркер у Београду?

6 ч

0
Па, ово је хит: Гобер кренуо на Јокића, па ударио на "армирани бетон"

Кошарка

Па, ово је хит: Гобер кренуо на Јокића, па ударио на "армирани бетон"

8 ч

0
Јокић је трипл-дабл краљ НБА лиге! Србин носио Денвер до седме побједе у низу

Кошарка

Јокић је трипл-дабл краљ НБА лиге! Србин носио Денвер до седме побједе у низу

13 ч

0
Остоја Мијаиловић проговорио о статусу Обрадовића: "Повући ћу један потез"

Кошарка

Остоја Мијаиловић проговорио о статусу Обрадовића: "Повући ћу један потез"

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

34

Цвијановић: БиХ не може ка ЕУ као страни протекторат

21

24

Централне вијести, 16.11.2025.

21

05

Нови детаљи злочина: Убијена жена из Калесије, била запослена у Мостару

20

55

Група Албанаца пуцала на припаднике Војске Србије

20

54

Ова држава почиње "сијати" облаке због суше

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner