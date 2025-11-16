Почело је! Познат први учесник НБА Европа, легендарни клуб шокирао свијет кошарке

Извор:
16.11.2025
Као гром из ведра неба појавила се вијест да је први клуб пристао да постане члан НБА Европа, пројекта о ком се већ другу годину прича на Старом континенту.
У питању је Манчестер јунајтед, који ће добити кошаркашку секцију једном када ова прича заживи…
Предсједник Кошаркашког савеза Италије Ђани Петрући је у разговору за “Коријере дело Спорт” открио да је један од клубова са највећим бројем навијача на свијету пристао да се опроба и у свијету кошарке.
– Ако је Манчестер јунајтед, тим који има највише навијача на свијету, већ рекао да овом пројекту, мора да постоји разлог, зар не – рекао је за Коријере Петрући.
Он сматра да је НБА Европа пројекат будућности.
– То је нова лига која ће бити добра за систем, доносећи ресурсе и забаву. Споразум такође напомиње да регистровани клубови морају да учествују у својим домаћим лигама – истакао је Петрући.
Упитан је и за Рим и потенцијално тим који би представљао главни град Италије, преноси Телеграф.
– Тим у Риму? Да, Рим ће бити ту. Постоји опција на столу повезана са веома богатим предузетником – рекао је Ђани Петрући.
Иначе, у периоду од 1985 до 1988. године постојала је кошаркашка секција Манчестер јунајтеда, међутим тај експеримент, уз слабу популарност кошарке у Великој Британији није успио.
