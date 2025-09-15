Смањује ли Америка интересовање за БиХ?

Извор:
АТВ
15.09.2025
19:35
Отправника послова, умјесто амбасадора, послала је америчка администрација у Сарајево. Џон Гинкел добио је мандат на годину дана. То је порука БиХ да се смањује интересовање Америке, категоричан је Мирослав Вујичић. Гинкел, увјерен је Вујичић, прати политику Трампа.
''Да ће за разлику од свог претходника, односно претходног амбасадора Гинкел поштовати Бечку конвенцију, да се вјероватно неће петљати у унутрашње ствари БиХ, као што је то радио његов претходник. По његовим првим корацима мени је потпуно јасно да се став Америке према БиХ мијења'', рекао је Мирослав Вујичић, посланик СНСД-а у ПД ПС БиХ.
У Вашингтону се разматра идеја да један амбасадор покрива и Србију, Црну Гору и БиХ – са сједиштем у Београду, каже професор геополитике Срђан Перишић. Тој иницијативи противе се у Стејт департменту.
''Какво ће коначно рјешење да буде видјећемо у наредних годину дана или наредне двије године. У сваком случају, именовање Џона Гинкела као отправника послова је једно компромисно рјешење између Стејт Департмента и предсједника Доналда Трампа, а с друге стране именовани отправник послова Гинкел неће имати она овлаштења која су имала досадашњи амерички амбасадори'', казао је Срђан Перишић, професор геополитике.
Тако Сарајево не може да се радује овом именовању, јер неће постојати нико ко ће моћи да дјелује против Српске са мјеста амбасадора САД-а, каже Перишић. Не радују се откако је отишао њихов вјерни странац – Мајкл Марфи. Постали су тиши, а утишала се и Амбасади САД-а. Више нису толико ажурни као за вријеме Марфија, када су се мијешали у унутрашње послове и свакодневно ударали на Српску. Данас из Амбасаде на наш упит не одговарају. На њиховој страници стоји Гинкелова биографија. Тамо наводе да је претходно био замјеник шефа мисије у Амбасади САД у Кијеву. Хвале се и његовим богатим радним искуством на Западном Балкану.
Био је замјеник шефа мисије у Амбасади САД у Београду, Србија (2021-2024), политички савјетник у Приштини (2008-2011) и вицеконзул у Сарајеву (2005-2006). Поред тога, радио је и као замјеник шефа мисије у Амбасади САД у Душанбеју, Таџикистан, замјеник политичког савјетника у Мисији САД при Организацији за сигурност и сарадњу у Европи, те други секретар у Амбасади САД у Риги, Летонија.
Још наводе да је Гинкел у Вашингтону обављао дужност директора Канцеларије за Авганистан и замјеника директора Канцеларије за регионалне послове у Бироу за борбу против тероризма при Стејт Департменту. Гинкел има звање министра савјетника.
