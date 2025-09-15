Лудница у САД послије Кирковог убиства: Тинејџер шутирао цвијеће остављено у Чарлијеву част, услиједио одговор

Извор:
У Фениксу је ухапшен тинејџер (19) због уништавања цвијећа, балона и заставица постављених у знак сјећања на убијеног Чарлија Кирка.
Тинејџер (19) је ухапшен након што је јуче газио по цвијећу, балонима, порукама и америчким заставицама остављеним у част убијеног конзервативног активисте Чарлија Кирка.
Све се догодило испред сједишта конзервативне организације Turning Point USA у Фениксу. Камере "Фокс њуза" забиљежиле су тренутак када тинејџер хода и шутира предмете које су људи оставили у Киркову част.
Deranged leftist Ryder Corral, 19, desecrated a Charlie Kirk memorial at TPUSA headquarters in Arizona, kicking over flowers, vases, flags, and balloons while wearing the same clothing as 22-year-old assassin Tyler Robinson.— J Stewart (@triffic_stuff_) September 14, 2025
He was stopped and thrown to the ground by bystanders… pic.twitter.com/a7jaGzrCsA
Окупљени су одмах реаговали и зауставили га. На снимку се види мушкарац у плавој поло мајици како обара тинејџера на тло.
Полиција је вандала идентификовала као 19-годишњег Рајдера Корала. Током инцидента носио је црну мајицу са америчком заставом и орлом - сличну мајици коју је имао на себи Тајлер Робинсон када је убио Кирка.
Корал је тренутно у затвору округа Марикопа. Оптужен је за наношење штете и нарушавање јавног реда и мира, саопштио је портпарол полиције Феникса, наредник Филип Крински.
- Полицајци су већ били на месту догађаја како би помогли у контроли саобраћаја због присуства великог броја људи - објаснио је Крински.
