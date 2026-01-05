Трамп: Куба само што није пала

05.01.2026
Предсједник САД Доналд Трамп изјавио је да су власти Кубе близу пада због недостатка извора прихода.
"Мислим да видите да је Куба спремна да падне. Куба изгледа као да је на ивици пада. Не знам како ће се одржати и да ли ће уопште моћи", рекао је Трамп новинарима у предсједничком авиону на путу ка Вашингтону из Вест Палм Бича (Флорида), гдје је божићно-новогодишње празнике провео на свом имању Мар-а-Лаго.
Он је додао да Куба тренутно нема приходе.
"Све приходе је добијала од венецуеланске нафте, а сада их више не добија. И Куба је, буквално, спремна да падне", истакао је Трамп.
На питање о могућим војним мјерама САД против Кубе, шеф Бијеле куће је одговорио да сматра да ће пасти.
"Мислим да ће једноставно пасти. Не мислим да су нам потребне било какве акције - изгледа да ће једноставно пасти сама од себе", нагласио је Трамп.
Амерички државни секретар Марко Рубио изјавио је раније да кубанска влада представља велики проблем за Сједињене Државе и да је очекују "велике невоље".
"Влада Кубе представља огроман проблем", рекао је Рубио, одговарајући на питање да ли би Куба могла да постане наредна мета америчких власти послије Венецуеле.
"Сматрам да их чекају велике невоље", додао је он.
Рубио је одбио да открије које кораке Вашингтон планира да предузме према Хавани, али је истакао да "није тајна" да се Сједињене Државе "не могу назвати обожаваоцима" садашње кубанске владе.
