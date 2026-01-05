Logo
Large banner

Трамп: Куба само што није пала

05.01.2026

10:56

Коментари:

1
Доналд Трамп
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Предсједник САД Доналд Трамп изјавио је да су власти Кубе близу пада због недостатка извора прихода.

"Мислим да видите да је Куба спремна да падне. Куба изгледа као да је на ивици пада. Не знам како ће се одржати и да ли ће уопште моћи", рекао је Трамп новинарима у предсједничком авиону на путу ка Вашингтону из Вест Палм Бича (Флорида), гдје је божићно-новогодишње празнике провео на свом имању Мар-а-Лаго.

Он је додао да Куба тренутно нема приходе.

"Све приходе је добијала од венецуеланске нафте, а сада их више не добија. И Куба је, буквално, спремна да падне", истакао је Трамп.

Виктор Орбан

Свијет

Орбан упозорава: Долазе тешке године

На питање о могућим војним мјерама САД против Кубе, шеф Бијеле куће је одговорио да сматра да ће пасти.

"Мислим да ће једноставно пасти. Не мислим да су нам потребне било какве акције - изгледа да ће једноставно пасти сама од себе", нагласио је Трамп.

Амерички државни секретар Марко Рубио изјавио је раније да кубанска влада представља велики проблем за Сједињене Државе и да је очекују "велике невоље".

"Влада Кубе представља огроман проблем", рекао је Рубио, одговарајући на питање да ли би Куба могла да постане наредна мета америчких власти послије Венецуеле.

"Сматрам да их чекају велике невоље", додао је он.

Рубио је одбио да открије које кораке Вашингтон планира да предузме према Хавани, али је истакао да "није тајна" да се Сједињене Државе "не могу назвати обожаваоцима" садашње кубанске владе.

Подијели:

Таг:

Доналд Трамп

Коментари (1)
Large banner

Више из рубрике

Орбан упозорава: Долазе тешке године

Свијет

Орбан упозорава: Долазе тешке године

5 ч

0
Познат идентитет жртава пожара у Швајцарској

Свијет

Познат идентитет жртава пожара у Швајцарској

5 ч

0
Пожар у Хитној помоћи, има мртвих

Свијет

Пожар у Хитној помоћи, има мртвих

5 ч

0
Бијела кућа: Украјина ће вратити Америци новац

Свијет

Бијела кућа: Украјина ће вратити Америци новац

7 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

14

Стевандић: Значајно што се велике ствари раде заједно са Србијом

15

08

Ако данас не испоштујете овај обичај, вјерује се да вам слиједи година без пара

15

00

Познато стање држављанина БиХ који је повријеђен у ноћном клубу у Швајцарској

14

57

Све дионице ауто-путева у Републици Српској проходне, саобраћај се одвија нормално

14

49

Четири савјета за безбиједно уклањање леда и снијега са аутомобила

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner