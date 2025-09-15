Техничка школа Бања Лука на обиљежавању Дана јединства и Дана српске заставе

Поносни смо што је ове године управо нашој школи припала част да учествује у свечаности поводом обиљежавања Дана јединства и Дана српске заставе, рекао је Владимир Куваља, директор Техничке школе.

Ученици и професори Техничке школе Бања Лука носили су заставу дугу 60 метара, од школе до центра града до Палате предсједника, гдје је одржан централни догађај.

"Ово је велика част и признање за нашу школу као највећу образовну установу у Републици Српској. Наши ђаци и наставници поносно ће показати јединство, љубав према отаџбини и поштовање према српској тробојци", истакао је Куваља.