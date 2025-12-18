Logo
Пакистанац ухапшен због сумње да је кријумчарио мигранте

СРНА

18.12.2025

09:19

0
Пакистанац ухапшен због сумње да је кријумчарио мигранте
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Припадници Агенције за истраге и заштиту /Сипа/ ухапсили су на подручју Бихаћа држављанина Пакистана осумњиченог за кријумчарење миграната.

Пакистанац је ухапшен током акције у којој су извршени претреси стана, помоћних објеката и покретних ствари, а након криминалистичке обраде и испитивања у својству осумњиченог, биће предат Служби за послове са странцима.

Током претреса откривени су и привремено одузети предмети који могу послужити као доказ да су почињена кривична дјела кријумчарење лица и организовање групе или удружења због кријумчарења миграната, саопштено је из Сипе.

Сипа је акцију "Вега два" спровела јуче, по усменој наредби Суда БиХ, под надзором Тужилаштва БиХ и у сарадњи са полицијским службеницима Министарства унутрашњих послова Унско-санског кантона и службеницима Службе за послове са странцима.

Pakistanac

uhapšen

migranti

СИПА

