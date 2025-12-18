Logo
Широм Српске дојаве о постављеним бомбама у школама

Извор:

АТВ

18.12.2025

07:23

Широм Српске дојаве о постављеним бомбама у школама
Фото: АТВ

Широм Српске јутрос је више основних школа добило мејл да су у школама постављене бомбе.

"Полицијски службеници поступају по наведеним пријавама у складу са Упутством о поступању припадника МУП у случају пријетње постављеном експлозивном направом или неким другим опасним средством. У школама ће прво бити извршен противдиверзиони преглед", саопштено је из полиције.

Према сазнањима АТВ-а, дојаве су стигле у Основну школу Бранко Радичевић у Бањалуци, Основну школу Бранко Ћопић, Основну школу Иван Горан Ковачић, као и у основну и средњу школу у Рибнику.

