У БиХ ухапшен Марко Милош - осуђени за покушај убиства полицајца

Извор:
Агенције
17.12.2025
20:14
Коментари:0
У Босни и Херцеговини ухапшен је Марко Милош који је у Хрватској осуђен на 15 година затвора због покушаја убиства полицајца Бранка Будића 2007. године у Сплиту, пише "Дневник.хр".
Он је ухапшен у Грудама због више кривичних дјела, укључујући насилничко понашање, одузимање покретне имовине и посједовање опојних дрога.
Република Српска
Додик остаје предсједник: Суд се огласио, није било жалби
За њим је Хрватска била расписала међународну потјерницу. Полиција је то потврдила за агенцију "Хина", а преноси поменути хрватски лист.
Њега је Врховни суд Хрватске 2020. године осудио правоснажно на осам година затвора. Његовог саучесника Влатка Радића је осудио на седам година због покушаја убиства Бранка Будића у центру Сплита 2007. године.
Хроника
Бахати возачи покосили дјецу на пјешачком прелазу: Огласио се МУП
Полицајац Будић тада није био на дужности и примијетио је Милоша и Радића како разбијају један паркирани аутомобил.
Пришао им је, представио се да је полицајац, али је Милош одмах насрнуо на њега и пуцао у њега.
Погодио га је у бутину. Потом га је још шест пута ударио пиштољем по глави.
Након тога је Будић пао на земљу, а Милош и Радић су покушали да га прегазе мотором.
Њих двојица била су у бјекству, а побјегли су у Босну и Херцеговину и нису били изручени због држављанства БиХ.
Хроника
1 ч0
Хроника
1 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
4 ч0
Најновије
Најчитаније
20
57
20
55
20
43
20
36
20
29
Тренутно на програму