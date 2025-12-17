Logo
У БиХ ухапшен Марко Милош - осуђени за покушај убиства полицајца

Агенције

Агенције

17.12.2025

20:14

Илустрација
Фото: АТВ

У Босни и Херцеговини ухапшен је Марко Милош који је у Хрватској осуђен на 15 година затвора због покушаја убиства полицајца Бранка Будића 2007. године у Сплиту, пише "Дневник.хр".

Он је ухапшен у Грудама због више кривичних дјела, укључујући насилничко понашање, одузимање покретне имовине и посједовање опојних дрога.

За њим је Хрватска била расписала међународну потјерницу. Полиција је то потврдила за агенцију "Хина", а преноси поменути хрватски лист.

Ко је Марко Милош?

Њега је Врховни суд Хрватске 2020. године осудио правоснажно на осам година затвора. Његовог саучесника Влатка Радића је осудио на седам година због покушаја убиства Бранка Будића у центру Сплита 2007. године.

Полицајац Будић тада није био на дужности и примијетио је Милоша и Радића како разбијају један паркирани аутомобил.

Пришао им је, представио се да је полицајац, али је Милош одмах насрнуо на њега и пуцао у њега.

Погодио га је у бутину. Потом га је још шест пута ударио пиштољем по глави.

Након тога је Будић пао на земљу, а Милош и Радић су покушали да га прегазе мотором.

Њих двојица била су у бјекству, а побјегли су у Босну и Херцеговину и нису били изручени због држављанства БиХ.

