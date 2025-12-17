Злоупотребом положаја оштетила предузеће за око 430.000 евра

Извор:
У акцији Вишег тужилаштва и полиције ухапшена је Т.Ђ. (53) из Ниша због сумње да је злоупотребом положаја оштетила нишко предузеће "ЕИ-Елмаг" за 50,2 милиона динара, односно око 430.000 евра.
Сумња се да је ухапшена од маја 2014. до средине октобра ове године, обављајући послове у руководству финансијског и рачуноводственог пословања у привредном друштву "ЕИ-Елмаг", искористила овлашћења за обрачун зарада и обављање електронског плаћања, саопштило је Министарство унутрашњих послова МУП Србије.
Она је, како наводе у МУП-у, без знања и одобрења директора привредног друштва, правила налоге за пренос средстава са неистинитом садржином и новац са рачуна привредног друштва, у којем је запослена, преносила на лични рачун.
Том приликом она је, како се сумња, приказивала да су наводни примаоци различити добављачи.
На тај начин је себи прибавила противправну имовинску корист, а привредно друштво оштетила за најмање 50.279.724 динара.
Осумњиченој је одређено задржавање до 48 сати и она ће, уз кривичну пријаву, бити приведена надлежном тужилаштву.
