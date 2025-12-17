Бахати возачи покосили дјецу на пјешачком прелазу: Огласио се МУП

Извор:
Управа саобраћајне полиције апелује на возаче да у временским условима значајно смањене видљивости, повећају опрезност и смање брзину кретања, прије свега у зонама пјешачких прелаза и зонама школа.
У претходна 24 часа у Републици Србији догодиле су се две саобраћајне незгоде у којима су повређена дјеца пешаци на пешачком прелазу, саопштио је МУП.
На раскрсници улица Димитрија Туцовића и Огњена Прице у Апатину на пјешачком прелазу оборена је седмогодишња девојчица, а у Булевару краља Александра у Београду оборен је једанаестогодишњи дечак.
Оба дјетета задобила су лаке тјелесне повреде.
"Истовремено апелујемо на пјешаке да користе рефлектујуће материјале како би били видљивији другим учесницима у саобраћају и да коловоз прелазе искључиво када се увере да то могу урадити на безбједан начин", додаје се у саопштењу МУП, пише Телеграф.
