Бахати возачи покосили дјецу на пјешачком прелазу: Огласио се МУП

Извор:

Телеграф

17.12.2025

19:58

Бахати возачи покосили дјецу на пјешачком прелазу: Огласио се МУП
Фото: Танјуг

Управа саобраћајне полиције апелује на возаче да у временским условима значајно смањене видљивости, повећају опрезност и смање брзину кретања, прије свега у зонама пјешачких прелаза и зонама школа.

У претходна 24 часа у Републици Србији догодиле су се две саобраћајне незгоде у којима су повређена дјеца пешаци на пешачком прелазу, саопштио је МУП.

На раскрсници улица Димитрија Туцовића и Огњена Прице у Апатину на пјешачком прелазу оборена је седмогодишња девојчица, а у Булевару краља Александра у Београду оборен је једанаестогодишњи дечак.

Оба дјетета задобила су лаке тјелесне повреде.

Хроника

Злоупотребом положаја оштетила предузеће за око 430.000 евра

Управа саобраћајне полиције апелује на возаче да у временским условима значајно смањене видљивости, повећају опрезност и смање брзину кретања, прије свега у зонама пјешачких прелаза и зонама школа.

"Истовремено апелујемо на пјешаке да користе рефлектујуће материјале како би били видљивији другим учесницима у саобраћају и да коловоз прелазе искључиво када се увере да то могу урадити на безбједан начин", додаје се у саопштењу МУП, пише Телеграф.

povrijeđena djeca

