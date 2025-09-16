Додик поручио Комшићу: Превише ти је већ што лажно представљаш Хрвате, не можеш да говориш у име Српске

16.09.2025
Република Српска није твоја домовина - поручио је предсједник Републике Српске Милорад Додик реагујући на изјаву предсједавајућег Предсједништва БиХ Жељка Комшића да се "мир може жртвовати за домовину".
- Занимљиво је да те уопште не разумијем, иако би требало да говориш језиком који разумијем. Мада, ни ти сам не знаш којим језиком говориш. Осим језиком мржње. И глупости. Могао си барем рећи нешто оригинално, а не да копираш губитника и кривца за непотребни грађански рат у БиХ, Алију Изетбеговића. Можда те заиста не разумијем. Ако си мислио на домовину Федерацију, онда се не мијешам у ваше унутрашње ствари и повлачим све што сам рекао - навео је Додик на друштвеној мрежи Икс.
Поручио је Комшићу да не може да говори у име Републике Српске.
- Ти не можеш да говориш у име Републике Српске. Превише ти је већ што лажно представљаш Хрвате - закључио је Додик.
Комшић: "Мир важан, али се може и жртвовати за домовину"
1 ч
3 ч
3 ч
6 ч
