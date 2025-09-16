Logo

Додик поручио Комшићу: Превише ти је већ што лажно представљаш Хрвате, не можеш да говориш у име Српске

16.09.2025

17:51

Коментари:

1
Фото: Борислав Здриња

Република Српска није твоја домовина - поручио је предсједник Републике Српске Милорад Додик реагујући на изјаву предсједавајућег Предсједништва БиХ Жељка Комшића да се "мир може жртвовати за домовину".

- Занимљиво је да те уопште не разумијем, иако би требало да говориш језиком који разумијем. Мада, ни ти сам не знаш којим језиком говориш. Осим језиком мржње. И глупости. Могао си барем рећи нешто оригинално, а не да копираш губитника и кривца за непотребни грађански рат у БиХ, Алију Изетбеговића. Можда те заиста не разумијем. Ако си мислио на домовину Федерацију, онда се не мијешам у ваше унутрашње ствари и повлачим све што сам рекао - навео је Додик на друштвеној мрежи Икс.

Поручио је Комшићу да не може да говори у име Републике Српске.

- Ти не можеш да говориш у име Републике Српске. Превише ти је већ што лажно представљаш Хрвате - закључио је Додик.

zeljko komsic

БиХ

Комшић: "Мир важан, али се може и жртвовати за домовину"

Жељко Комшић

Милорад Додик

Коментари (1)
