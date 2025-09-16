Logo

Преминула новинарка Драгана Лаловић

Преминула новинарка Драгана Лаловић
Драгана Лаловић (55), чувена, поштована и вољена новинарка и уредница из Панчева, преминула је након лавовске борбе са најтежим обликом рака - рака панкреаса. Вијест о њеној смрти саопштиле су кћерке Ања и Даца.

Драгана је малигни тумор открила након рутинске контроле крви 2023. године. Тада су јој уочени повишени ензими јетре, а додатне анализе су довеле до застрашујуће дијагнозе: малигни тумор панкреаса. Услиједила је захтевна Whipple операција, а затим и 12 циклуса хемотерапије. Храбра Драгана борила се као лав и побила све прогнозе које јој нису давале много времена.

Била је позната по својој професионалности, али прије свега по својој људскости и доброти.

У Радио Панчеву је радила као новинар и уредник, а колеге је памте као особу која је ову радио станицу учинила једним од најугледнијих медија у Србији. Након тога, као ПР менаџерка у "Петрохемији", унаприједила је комуникацију тог гиганта, показујући да је њено знање увек било вођено људским приступом.

Свијет

"Срамота ме је": Мерц заплакао током говора

У тексту посвећеном Драгани, наводи се да се са болешћу борила смирено и снажно, не желећи да оптерећује друге. Њена животна филозофија била је утемељена у вриједностима породице, д‌јеце и унука, а њене кћерке су данас особе "чистих руку и образа" управо захваљујући њеном утицају.

У знак сјећања, аутори текста позивају све да не буду тужни, јер Драгана не би прихватила тугу, већ да је испрате у вјечност са разумијевањем и поштовањем.

Сахрана Драгане Лаловић одржаће се у четвртак, 18. септембра у 13 часова, на Новом гробљу.

(Телеграф)

