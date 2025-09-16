Logo

Он је ново Барселонино чудо од дјетета! Пореде га с Јамалом, постигао 100 голова на 27 мечева

16.09.2025

17:26

16.09.2025

17:26

Он је ново Барселонино чудо од дјетета! Пореде га с Јамалом, постигао 100 голова на 27 мечева
Фото: Tanjug

Један од највриједнијих фудбалера данашњице, Ламин Јамал, већ са само 17 година освојио је свјетску сцену. Постао је стартер у Ла Лиги, освојио ЕП 2024. са Шпанијом, понио титулу Златног дјечака и ушао у ФИФА тим године 2024.

Све то јасно показује да је Барселона погодила „златну жилу“.

Међутим, иако је Јамал још увијек тинејџер, потрага за „новим Јамалом“ у Барсиној школи фудбала, легендарној Ла Масији, већ је почела. А чини се да су га можда већ пронашли. Ради се о дјечаку имена Дестини Косисо Ејиофор Џон, најмлађем од тројице браће из Нигерије, који тренутно пролази кроз омладинске селекције каталонског гиганта.

Још прије годину дана шпански лист Спорт описао га је као „чудо од дјетета“ са невјероватним инстинктом за гол. Син некадашњег фудбалера треће лиге, Дестини је прошле сезоне за Барсину академију постигао чак 100 голова у 27 утакмица, а његов учинак је наставио да фасцинира и након преласка у селекцију У-12, ту је на 14 мечева постигао 31 погодак и предводио свој тим који и даље не зна за пораз.

Захваљујући тим бројкама, снимци његових потеза и голова брзо су почели да круже друштвеним мрежама. Убрзо су га многи почели називати „новим Јамалом“, док су га други поредили чак и са суперзвијездом Килијаном Мбапеом.

Иако је прерано стављати велики терет на леђа једног дјетета, једно је јасно, Барселона и Ла Масија поново имају бисер о коме прича цијела Европа, пише Телеграф.

