Испливао прљав веш из свлачионице Јунајтеда, клуб направио неочекиван потез

Аваз

15.09.2025

19:18

Јуче је Манчестер Јунајтед уписао нови пораз. Бољи је био градски ривал Манчестер Сити резултатом 3:0 у четвртом колу Премијер лиге.

Тако су Црвени ђаволи остали на 14. мјесту у лиги са само четири освојена бода у четири одигране утакмице.

Незадовољство Аморимом

Не само да је форма играча Јунајтеда у Премијер лиги разлог за забринутост, него и недавни пораз од Гримсбија који игра у четвртом рангу енглеског фудбала.

Према извјештајима медија с Острва, играчи Јунајтеда су фрустрирани Аморимом јер је португалски менаџер тврдоглав са својом тактиком и одбија промијенити своје методе, иако је прилично јасно да оне не функционишу.

- Они подржавају његову страст, али недостатак прилагођавања у игри је фрустрирајући - рекао је извор за Теамталк.

Свакако да је на овај начин испливао својеврсни прљав веш из свлачионице Манчестер Јунајтеда који никако не успијева да пронађе континуитет добрих резултата.

Подршка тренеру

Упркос свему, енглески медији објавили су да је руководство клуба пружило подршку Рубену Амориму.

Јасно је да ће доста навијача бити незадовољно због ове одлуке, али, барем за сада, португалски стручњак остаје на Олд Трафорду.

Mančester Junajted

trener

