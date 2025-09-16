''Објавити сваки детаљ уговора о реконструкцији јавне расвјете''

16.09.2025
16:57
Коментари:0
Коалициони партнери у Скупштини града Бањалука у наставку ванредне сједнице у четвртак, 18. септембра, инсистираће да се објави сваки детаљ уговора о реконструкцији јавне расвјете који је од предвиђених 13,3 милиона КМ порастао на 35 милиона КМ, саопштено је из бањалучког Градског одбора СНСД-а.
Из СНСД-а су поручили да је реконструкција јавне расвјете најштетнији уговор у историји Бањалуке.
Питају гдје и коме одлази више 20 милиона КМ који су могли бити искориштени за пријеко потребне пројекте у граду и зашто градоначелник одбија да Скупштини града и јавности достави све информације?
Свијет
Директор ФБИ о хапшењу убице Чарлија Кирка: "Ово је било кључно"
"Зауставићемо градоначелника и у намјери да обесмисли Скупштину града и одузме јој надлежности јер су Скупштину града бирали грађани", саопштено је из Градског одбора СНСД-а.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму