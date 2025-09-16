Logo

Зељковић: Радници СЦ Борик с правом траже оно што им припада

16.09.2025

Bogoljub Zeljkovic Banjaluka
Радници Спортског центра Борик с правом траже оно што им припада - своје плате. То није само питање спорта или финансија, то је основно питање људског достојанства, поручио је одборник СНСД-а у Скупштини града Бањалука Богољуб Зељковић.

Како каже, Борик није само дворана, то је мјесто на којем тренира више од 2.000 спортиста из око 45 спортских клубова, одакле су генерације Бањалучана училе шта значи спортски дух и заједништво.

"Поразно је да град који се поноси спортском традицијом дозволи да радници Борика морају пријетити штрајком да би примили зарађено“, навео је он.

bosanski-petrovac-provokacije-1609025

Градови и општине

Ратним заставама тзв. Армије БиХ и покличима "Алаху екбер" опет застрашују српске повратнике

Директор Ненад Талић, додаје Зељковић, с правом истиче да Борик годинама позитивно послује и да приходи иду у градски буџет, "зато нема оправдања да радници чекају своје плате.“

"Ово још један примјер лоше политике актуелног градоначелника Драшка Станивуковића. Нажалост, Бањалука стоји и назадује док градоначелник своје мандате користи за личне политичке амбиције. Умјесто да заједно са Скупштином тражи рјешења да овакви проблеми ни не настану, он бира политику перформанса и сукоба”, закључио је Зељковић у саопштењу.

