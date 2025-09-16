Директор ФБИ о хапшењу убице Чарлија Кирка: "Ово је било кључно"

16.09.2025
16:50
Коментари:0
Директор америчког ФБИ-ја Каш Пател почео је данас свједочење пред Одбором за правосуђе америчког Сената, рекавши да је објављивање снимака са надзорних камера од стране ФБИ-ја који приказују осумњиченог било кључно за притварање Тајлера Робинсона дан након убиства интелектуалца Чарлија Кирка.
- Неколико сати касније, осумњичени је био у притвору, након испитивања његовог оца који је препознао сина и пријавио га. И тако га предао органима за спровођење закона - рекао је Пател на свједочењу о догађајима након убиства Кирка, преноси CBS.
Пател је рекао да је то демонстрација "транспарентности" ФБИ-ја и додао да је тај биро примио преко 11.000 дојава само у прва 24 сата.
Пател је шире представио рад ФБИ-ја под администрацијом америчког предсједника Доналда Трампа, рекавши да је биро ухапсио више од 23.000 насилних криминалаца и заплijенио преко 6.000 комада илегалног ватреног оружја са улица.
Свијет
Медији пишу: Осумњичени за убиство Чарлија Кирка признао злочин?
Истакао је да су агенти ФБИ идентификовали и лоцирали више од 4.700 дjеце жртава и ухапсили 300 трговаца људима.
Навео је да је ухапшено и преко 350 чланова венецуеланске банде Трен де Арахуа.
- То су само неке од ствари које ФБИ ради другачије и боље, јер радимо шта је недостајало да би се сузбио насилни криминал и бранила домовина - рекао је Пател.
Оцијенио је да су Сједињене Америчке Државе на путу да имају најнижу стопу убистава у својој модерној историји.
Пател је рекао да је "дошло до драстичног смањења криминала у свим средње великим градовима широм земље, захваљујући мушкарцима и женама ФБИ-ја", указујући на операције сузбијања дроге.
Свијет
Лудница у САД послије Кирковог убиства: Тинејџер шутирао цвијеће остављено у Чарлијеву част, услиједио одговор
Пател је такође рекао да је биро ове године извршио преко 60 контраобавјештајних хапшења.
Пател је рекао да је федерална истрага против милијардера Џефрија Епстина започета 2006. године била ''првобитни гријех" начина на који је влада водила тај случај.
- Овдје сам да свједочим да је првобитни гријех у случају Епштајна био начин на који га је господин (некадашњи тужилац Александар) Акоста првобитно покренуо 2006. године. Првобитни случај је укључивао веома ограничен налог за претрес или скуп налога за претрес и није заплијенио толико истражног материјала колико је требало да заплијени. Налози за претрес су били ограничени на кратке временске периоде, укључујући 2002-2005. и 1997-2001. Господин Акоста је дозволио Епстину да 2008. године закључи споразум о признању кривице и некривичном гоњењу, на основу којег су судови издали мандате и заштитне налоге којима се законски забрањује било коме да икада више види тај материјал без дозволе суда -рекао је Пател.
Он је навео да је садашња администрација, према Трамповом налогу, учинила више да се прикупе вјеродостојне информације и да наставља сарадњу с Конгресом по том питању.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму