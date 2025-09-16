Будимпешта јасна: Нећемо одустати

16.09.2025
Мађарска неће одустати од куповине нафте од Русије, јер би у одсуству стварних алтернатива то уништило енергетску безбједност Мађарске, изјавио је мађарски министар за европска питања Јанош Бока.
"Мађарска је увијек била за диверзификацију и рута и извора снабдијевања, али за то су нам потребне алтернативе. Без одрживих алтернатива, нема смисла разговарати о смањењу зависности од руског горива, јер ће то створити проблеме у осигурању безбједности снабдијевања", рекао је Бока новинарима у Бриселу.
Он је истакао да мађарска Влада никада неће пристати на рјешење које ће угрозити безбједност снабдијевања Мађарске.
"Мађарска директно разговара о ситуацији са испорукама нафте из Русије са САД. Вашингтон разумије посебну ситуацију Мађарске и Словачке, а у неким аспектима амерички партнери показују више разумијевања од европских", нагласио је Бока.
Према његовим ријечима, САД одлично разумију да руска економија не зависи од Мађарске и Словачке, чији је удио у бруто националном производу ЕУ мањи од два одсто.
"Стога, не мислим да су Мађарска и Словачка те које одржавају у животу руску економију", нагласио је Бока.
Говорећи о санкцијама Москви, он је додао да Мађарска још не може да формулише свој став о новом пакету санкција ЕУ Русији, јер га није ни видјела.
