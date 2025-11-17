Logo
Нова правила: Возачи Б категорије ће морати на додатну обуку

Извор:

АТВ

17.11.2025

15:46

Нова правила: Возачи Б категорије ће морати на додатну обуку

Возачи који већ посједују возачку дозволу Б категорије у државама чланицама Европске уније ускоро ће морати да прођу додатну обуку, уколико те земље одлуче да уведу ту мјеру.

Циљ програма је да возачи стекну додатне вјештине безбједне вожње и управљања тежим возилима, као и да се омогући надокнада недостатка професионалних возача у саобраћају.

Према новим правилима ЕУ о возачким дозволама, свака држава чланица сама одлучује да ли ће захтијевати посебну обуку, полагање испита или комбинацију та два. Новина је да ће возачи Б категорије моћи да управљају возилима тежине до 4,25 тоне, укључујући и комбинације с приколицама, без потребе за полагањем скупље Ц1 категорије.

Ивица Кузманов из Агенције за безбједност саобраћаја је рекао да мјере које је Европски парламент усвојио 21. октобра имају два главна циља: повећање безбједности на путевима и ублажавање хроничног недостатка професионалних возача.

"На годишњем нивоу у саобраћајним несрећама широм ЕУ страда око 20.000 људи. С друге стране, постоји дугогодишњи проблем мањка професионалних возача, не само у ЕУ већ и у Србији", истакао је Кузманов.

Додао је да ће нова мјера омогућити возачима да, без стицања сертификата о професионалној компетентности, управљају возилима и обављају транспортне услуге. Други дио пакета мјера предвиђа и снижавање минималне старосне границе за стицање категорија Ц, Ц+Е и Д са 21 на 18 година.

"Србија је ову мјеру усвојила прије двије године, а наш систем стицања професионалних возачких дозвола већ функционише више од годину дана. Лица од 18 година, чак и са пробном дозволом, могу да упишу Ц категорију, а касније и Д, уз обавезан сертификат о професионалној компетентности", навео је Кузманов.

Када је ријеч о обуци за возаче Б категорије, предвиђено је седам часова теоријске и седам часова практичне обуке. Овај дио програма, како каже, има за циљ да унаприједи постојеће вјештине возача, технике управљања већим возилима, процедуре утовара и истовара, обезбјеђивање терета, као и коришћење тахографа.

"Возила ове категорије морају бити опремљена тахографом, а возачи ће имати прописано радно вријеме, обавезне паузе и одморе", објашњава Кузманов.

Говорећи о недостатку професионалних возача, он је оцијенио да нове мјере могу дјелимично да ублаже проблем, нарочито код лаких доставних возила, али да неће у потпуности ријешити мањак возача теретних камиона и аутобуса.

"Процене показују да између 20.000 и 25.000 српских возача тренутно ради у земљама Европске уније, док нам исти број недостаје у Србији. Кључно питање је, зашто су отишли тамо, умјесто да остану овдје", нагласио је Кузманов.

Процес оспособљавања кандидата за возаче у Србији обухвата теоријску и практичну обуку, као и полагање возачког испита. Све дијелове процеса спроводе лиценцирани предавачи, инструктори и испитивачи, а лиценцирање надзире Агенција за безбједност саобраћаја.

"Лиценцирање је у потпуности уређено Законом о безбједности саобраћаја, а систем функционише од 2013. године. Да би неко стекао лиценцу за предавача или испитивача, мора да испуни законом прописане услове, прође припремну наставу и положи теоријски и практични испит", објашњава Кузманов.

Инструктори вожње, међутим, стичу звање кроз средње стручно образовање, без додатне обуке и провјере, што Кузманов види као простор за унапређење.

"Инструктори су најважнија карика у систему и потребно је да се процес њиховог лиценцирања унаприједи како би квалитет обуке био још бољи", закључио је он, преноси "Еуроњуз".

