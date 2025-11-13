Нова правила за возаче: Нису више довољна само упаљена предња свјетла

Извор:
13.11.2025
14:06
Сви нови аутомобили у ЕУ који се производе од 22. септембра 2024. морају имати укључена дневна и позициона свјетла - чак и током дана.
Ријеч је о тихој, али значајној промјени европских прописа, будући да се Европска унија о њој није посебно оглашавала.
Ова промјена значи да ће нови аутомобили сада имати упаљена и задња свјетла чак и по дану. Нова правила прописују да задња свјетла морају свијетлити када је јачина дневног свјетла између 1.000 и 7.000 лукса.
У пракси то значи готово увијек, јер 7.000 лукса одговара освјетљењу ведрог, али и облачног дана. Када освијетљеност падне испод 1.000 лукса, аутомобил мора укључити кратка свјетла.
Аутомобили који су хомологовани прије 22. септембра 2024. и даље могу бити вожени без упаљених задњих свјетала.
Ипак, према писању шведских медија, постоје приједлози да се од 2027. године забрани продаја нових возила која немају аутоматски укључена задња свјетла.
Промјена има смисла – досад су аутомобили са упаљеним дневним свјетлима сприједа често имали неосвијетљену задњу страну, што може бити опасно у вожњи кроз тунеле, при магли, киши или сумраку, када их други возачи теже примјећују.
Са новим правилима, безбједност у саобраћају требало би да буде знатно већа, пише Ревијахак.
