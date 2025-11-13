Logo
Какво вријеме нас очекује сутра?

13.11.2025

13:55

Jesen, vremenska prognoza
Фото: Unsplash

У Републици Српској и Федерацији /ФБиХ/ сутра се очекује промјенљиво облачно вријеме са сунчаним периодима и уз температуру ваздуха до 20 степени Целзијусових.

Јутро ће углавном бити ведро, на западу уз малу до умјерену облачностм, а око ријека и по котлинама очекују се магла и ниска облачност, која се понегдје може и дуже задржати уз свјежије вријеме.

срна и лане

Занимљивости

"Бамби у куповини": Срна залутала у продавницу

У наставку дана облачност од запада шириће се ка свим крајевима и биће промјенљиво облачно уз сунчане периоде. На југу Крајине у другом дијелу дана вјетровито. Увече претежно ведро, на југу облачније, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Дуваће слаб до умјерен вјетар, на југу Крајине послије подне на ударе и јак јужних смјерова.

Јутарња температура ваздуха од један до шест, а највиша дневна од 16 до 20 степени Целзијусових.

ljubo ninkovic

Бања Лука

Љубо Нинковић саслушан у Тужилаштву

Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода, данас преовладава сунчано вријеме.

Температура ваздуха у 13.00 часова: Рудо, Соколац и Фоча шест, Вишеград седам, Зеница девет, Бијељина, Гацко, Сребреница, Бугојно и Сарајево 12, Калиновик и Србац 13, Хан Пијесак 14, Билећа, Добој, Дринић, Зворник, Кнежево, Мркоњић Град, Шипово, Јајце и Ливно 15, Нови Град и Приједор 16, Дрвар и Мостар 17, Требиње, Сански Мост и Тузла 18, Бањалука 19, а Рибник и Бихаћ 20 степени Целзијусових.

Временска прогноза

РХМЗ

