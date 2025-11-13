Logo
Анализа показала "добар квалитет ваздуха", грађани поручују: Дишемо на шкрге

Глас Српске

13.11.2025

13:45

Фото: АТВ

Према подацима о концентрацији загађујућих материја у ваздуху измјерених на локацијама Центар, Борик, Паприковац и Лазарево, квалитет ваздуха у Бањалуци може се оцијенити као добар за ово доба године, наведено је на сајту бањалучке Градске управе.

Додали су да анализирајући податке о концентрацијама полутаната за период од 7. до 12. новембра локације Центар и Лазарево нису имале прекорачење граничних вриједности ни по једном полутанту.

Иако подаци Градске управе показују да је квалитет ваздуха у Бањалуци „добар за ово доба године“, грађани имају нешто другачију слику стварности. Кажу да се сваке вечери над градом спушта густ облак смога и дима, који се задржава до јутра.

"Синоћ нисам видјела прст пред оком од магле. Мирише на дим чим падне мрак, као да гори све око нас", каже једна мјештанка насеља Крајина.

Сличне утиске дијеле и мјештани других бањалучких насеља.

"Ми у Новој Вароши дишемо на шкрге. Само што падне вече, одмах се осјети мирис паљевине. Дјеца не излазе из кућа, јер сви кашљу", каже један забринути родитељ.

Званични подаци

Према званичним подацима локација Борик биљежи благо повећане концентрације загађивача угљен-моноксида а измјерене вриједности су 6,38; 6,86; 5,35; 7,99 и то на дане 7,9,11 и 12. новембар.

"Анализирајући климатске параметре за ту локацију видимо да је температура била нижа у данима појачаног загађења што се може сматрати директном посљедицом загријавања просторија, ваздушни притисак је у тим данима виши што значи да није било „провјетравања“ тј. кретања ваздушних маса, вјетра није било или је била мала брзина тако да није долазило до прочишћавања ваздуха вјетром", пише на сајту града.

Локација Паприковац, 8. новембра биљежи благо прекорачење граничних вриједности за лебдеће честице ПМ 10, а измјерена вриједност 61,15, те 12. новембра концентрација угљен-моноксида је била 7,99 а дозвољена је 5.

- Ако аналаизирамо климатске параметре на дане 8. и 12. новембар имали смо најнижу брзину вјетра, што је узроковало повећање загађења - истакли су.

Како су закључили из Одјељења за комуналне послове - ниске температуре и почетак сезоне гријања и ове године узроковале су благи пораст концентрације загађивача у ваздуху.

"Анализом вриједности претходних шест дана, према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха (Службени гласник Републике Српске број 124/12), видимо да су граничне вриједности благо прекорачене у насељу Борик и Паприковац, а остале локације су без загађења. Ове вриједности можемо сматрати као добар квалитет ваздуха за ово доба године", закључили су из надлежног одјељења.

Подсјетимо, према посљедњим мјерењима код америчког конзулата у Бањалуци регистрован је нездрав ваздух са индексом 171, пише Глас.

