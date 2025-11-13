Марко Пипунић управо купио Звијезду

Извор:
Јутарњи.хр
13.11.2025
13:27
Коментари:0
Жито група, у већинском власништву Марка Пипунића, преузима Звијезду из састава Фортенова групе.
Надзорни одбор Жита одобрио је куповину 100% удела у компанијама Звијезда плус и Звезда Словенија.
Свијет
Пао договор: Њемачка уводи хибридни модел служења војске
Иако вриједност трансакције није званично објављена, процјењује се на око 100 милиона евра. Ради се о наставку продаја Фортенова групе, након што је прошле године продала пољопривредни дио пословања Подравки за 333 милиона евра.
Марко Пипунић истиче да ће аквизиција ојачати регионалну позицију Жито групе, проширити портфељ производа и повећати производне капацитете. Синергија између погона Жита и Звијезде требало би да допринесе ефикаснијем пословању и већој конкурентности.
Купопродајни уговор предвиђа да се трансакција реализује након добијања одобрења Агенције за заштиту тржишног надметања, а коначна цијена ће зависити од финансијских резултата Звијезде до дана закључења.
Здравље
Ево шта вам тијело поручује ако стално осјећате хладноћу
Компаније Звијезда плус и Звијезда Словенија наставиће да послују као засебна друштва са постојећом организацијом и идентитетом. Након завршетка регулаторног поступка, планирано је постепено усклађивање стратешких циљева и сарадње ради оптимизације ресурса и повећања оперативне ефикасности.
Звезда има 109 година традиције и три јака бренда у сегменту уља, мајонезе и маргарина. Уље Звијезда је дуго број један на хрватском тржишту и има значајан удио и у региону. У 2024. години компанија је остварила 155 милиона евра прихода, произвела 84.000 тона готових производа и запошљава више од 440 радника.
Фабрис Перушко из Фортенова групе наглашава да је Жито група прави партнер за даљи развој Звијезде, уз очување традиције и запослености, преноси "Јутарњи".
Жито група у овом моменту има вертикално интегрисану производњу, која укључује месну индустрију, уљаре, производњу сточне хране, дораду сјеменске робе и производњу електричне енергије. Група је такође највећи произвођач јаја у Хрватској, други највећи обрађивач пољопривредног земљишта и други по величини произвођач свиња.
Занимљивости
Ова 3 знака обогатиће се на играма на срећу
Пипунић истиче да аквизиција Звијезде пружа нову снагу и ширину за раст брендова, производње и тржишних позиција, и да ће створити дугорочну вриједност за запослене, акционаре и заједницу.
Сцена
3 ч0
Свијет
3 ч0
Наука и технологија
3 ч0
БиХ
3 ч0
Најновије
Најчитаније
16
09
16
03
16
02
15
59
15
54
Тренутно на програму