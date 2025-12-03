Logo
Large banner

Никола Роквић у току Божићног поста показао како спрема ручак

Извор:

Блиц

03.12.2025

22:48

Коментари:

0
Никола Роквић у току Божићног поста показао како спрема ручак
Фото: Инстаграм/nikolarokvic

Пјевач Никола Роквић веома је посвећен вјери, те на Инстаграму неријетко прича о духовности, а сада, у вријеме Божићног поста подијелио је са својим пратиоцима један рецепт.

Наиме, Никола је подијелио видео из породичног дома и показао како спрема мусаку од лигњи, који му је дао колега Жељко Самарџић, преноси Блиц.

Policija Srbija

Хроника

Убио Матеју и тијело бацио у жбуње: Отац настрадалог дјечака завршио на психијатрији, па добио тумор

"Данас ћу да спремим лијеп ручак, по савјету и рецепта мог пријатеља и пјевача Жељка Самарџића. Данас ћу да спремим посну мусаку од лигњи, кажу да је то стари далматински рецепт, па хајде да пробамо", рекао је он у снимку и додао:

"Од састојака имамо јадранске лигње, дар мојих пријатеља, лук, кромпир, имамо маслиново уље, бело вино, со, ловоров лист из манастира Хиландар, набрали смо, тамјан, тако да надам се да ће бити добар ручак", истакао је он.

Подијели:

Таг:

Никола Роквић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Отац убијеног Матеје завршио на психијатрији, па добио тумор

Хроника

Отац убијеног Матеје завршио на психијатрији, па добио тумор

2 ч

0
Возач из БиХ потукао се насред ауто-пута

Свијет

Возач из БиХ потукао се насред ауто-пута

2 ч

0
Трагичан крај потраге: Пронађено тијело несталог младића

Хроника

Трагичан крај потраге: Пронађено тијело несталог младића

2 ч

0
Мина Врбашки добила милионску казну

Сцена

Мина Врбашки добила милионску казну

2 ч

0

Више из рубрике

Мина Врбашки добила милионску казну

Сцена

Мина Врбашки добила милионску казну

2 ч

0
Ана Ивановић тужила Бастијана Швајнштајгера

Сцена

Ана Ивановић тужила Бастијана Швајнштајгера

2 ч

0
Харис Џиновић и Наташа Алимпић

Сцена

Млада пјевачица тврди: Виђала сам се с Харисом Џиновићем, били смо пијани

5 ч

0
Нермин Ханџић

Сцена

Приведен пјевач Звезда Гранда: Откривени детаљи

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

55

Запалио се мотор авиона са 425 путника

22

51

Трамп: За танго треба двоје

22

48

Никола Роквић у току Божићног поста показао како спрема ручак

22

44

Отац убијеног Матеје завршио на психијатрији, па добио тумор

22

28

Возач из БиХ потукао се насред ауто-пута

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner