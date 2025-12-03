Никола Роквић у току Божићног поста показао како спрема ручак

Извор:
Пјевач Никола Роквић веома је посвећен вјери, те на Инстаграму неријетко прича о духовности, а сада, у вријеме Божићног поста подијелио је са својим пратиоцима један рецепт.
Наиме, Никола је подијелио видео из породичног дома и показао како спрема мусаку од лигњи, који му је дао колега Жељко Самарџић, преноси Блиц.
"Данас ћу да спремим лијеп ручак, по савјету и рецепта мог пријатеља и пјевача Жељка Самарџића. Данас ћу да спремим посну мусаку од лигњи, кажу да је то стари далматински рецепт, па хајде да пробамо", рекао је он у снимку и додао:
"Од састојака имамо јадранске лигње, дар мојих пријатеља, лук, кромпир, имамо маслиново уље, бело вино, со, ловоров лист из манастира Хиландар, набрали смо, тамјан, тако да надам се да ће бити добар ручак", истакао је он.
