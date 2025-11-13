Logo
Око 2.000 особа са оштећењем слуха има дозволу за Б категорију

Танјуг

13.11.2025

15:34

Око 2.000 особа са оштећењем слуха има дозволу за Б категорију
Фото: Pexels

У Србији око 2.000 особа са оштећењем слуха има возачку дозволу, и не постоји законска препрека да те особе полажу за Б категорију, поручују из АБС.

Правилник о здравственим условима које морају да испуњавају возачи и Закон о безбједности саобраћаја су веома прецизни када су у питању особе са инвалидитетом, међу којима су и особе које имају оштећење слуха, рекао је за Тањуг помоћник директора АБС Мирко Коковић.

''Око 80 одсто информација прикупљамо чулом вида, а код особа са оштећеним слухом је посебно развијен периферни вид. Када је у питању љекарски преглед, посебан акценат је на љекарском прегледу и да се уради аудиометрија'', казао је Коковић.

Додао је да те особе имају обавезу да носе слушни апарат и да се то евидентира у возачкој дозволи.

Навео је и да особе са потпуним оштећењем слуха могу да добију возачку дозволу за Б категорију, али да могу да управљају само путничким аутомобилом.

''Оно што за сада не постоји у Србији је могућност да те особе буду професионални возачи, односно возачи аутобуса и камиона. У већини европских земаља та могућност се превазилази тако што се унутар кабине постављају одређене лампице. Тако да вјерујемо да ће се то у наредном периоду размотрити и код нас'', рекао је Коковић.

Додатни опрез према пјешацима

Он је указао да је међу страдалима у саобраћају око 26 одсто пјешака, односно око 130 страдалих на годишњем нивоу.

Такође, апеловао је на возаче да покажу додатни опрез и да имају у виду да међу пјешацима који неопрезно ступају на коловоз можда има и особа са неким видом инвалидитета.

''Обавеза пјешака јесте да се прије ступања на коловоз увјере да ли могу безбједно да пређу коловоз, али морамо узети у обзир да можда одређена лица имају ту врсту хендикепа и да можда из тог разлога поступају другачије него што ми то очекујемо'', казао је Коковић.

Аутомобил

Возачка дозвола

oštećenje sluha

