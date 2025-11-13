Logo
Минић јасан: Неће бити приватизације Електропривреде

Извор:

АТВ

13.11.2025

14:57

Коментари:

3
Конференција Минића након сједнице Владе
Фото: Срна

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је данас да је нужно уредити систем електропривреде кроз смањење трошкова и већу контролу рада.

"На смањење трошкова се односи задатак да сва зависна предузећа `Електропривреде Српске` у року 15 дана доставе свој план", истакао је Минић на конференцији за новинаре након тематске сједнице Владе.

Сједница Владе

Република Српска

Ђокић: Предузећа имају рок 15 дана

Један од закључака, навео је он, јесте како направити хијерархију контроле унутар предузећа како би се вршила контрола набавки и радника.

"Неопходна је комплетна трансформација", поручио је Минић говорећи о радној снази у "Електропривреди".

Минић је навео да је производња електричне енергије у производним капацитетима "Електропривреде" скупља од износа по коме се електрична енергија испоручује грађанима.

"Ја сам оптимиста, вјерујем да ће се ово стање средити, само треба засукати рукаве", рекао је Минић.

Породица-дјеца-родитељи

Занимљивости

Вјероватно се само једна дјевојчица у цијелом региону зове овако

Премијер Српске је нагласио да неће доћи до приватизације "Електропривреде", док је он на челу Владе.

Он је додао да је улагање у електроенергетски систем Српске нужно.

"Поготово када су у питању термоелектране. Неопходан је и завршетак свих активности када је ријеч о изгради хидроелектрана, те и градња властитим капацитетима соларних електрана", нагласио је Минић.

Тагови:

Саво Минић

Електропривреда Републике Српске

Коментари (3)
