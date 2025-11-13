Logo
Large banner

Судар шкоде и пежоа, повријеђене три особе

Извор:

СРНА

13.11.2025

14:55

Коментари:

0
Судар шкоде и пежоа, повријеђене три особе
Фото: АТВ БЛ

Три особе повријеђене су данас у саобраћајној незгоди на магистралном путу Зеница – Жепче у близини тунела Врандук у мјесту Немила.

Повријеђени су превезени у Кантоналну болницу у Зеници.

Из Оперативног центра Министарства унутрашњих послова /МУП/ Зеничко-добојског кантона потврђено је да су у удесу, који се догодио у 12.35 часова, учествовала два путничка возила, "пежо" и "шкода".

У току је увиђај, а саобраћај је преусмјерен на стари пут кроз Немилу.

Подијели:

Таг:

Саобраћајна незгода

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Полиција аутомобил

Хроника

Трагедија у БиХ: Мушкарац се објесио

1 ч

0
Одузет аутомобил од вишеструког преступника, за казне дугује преко 7.000 КМ

Хроника

Одузет аутомобил од вишеструког преступника, за казне дугује преко 7.000 КМ

2 ч

0
Дојава о бомби у средњој школи, полиција на терену

Хроника

Дојава о бомби у средњој школи, полиција на терену

3 ч

0
Осуђен разбојник из Кикинде: Упадао људима у куће, па их везивао и пријетио им смрћу

Хроника

Осуђен разбојник из Кикинде: Упадао људима у куће, па их везивао и пријетио им смрћу

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

09

Огњен Ритан освојио свјетску бронзу у Бангкоку

16

03

У Риму изложена чувена Библија

16

02

Језива трагедија у школи: Погинула дјевојчица (12), пронађена порука са три ријечи?

15

59

Породица Брус Вилиса одлучила донирати његов мозак?

15

54

Цеца подржала Каћу Живковић: Гори Инстаграм, укључила се и естрада

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner