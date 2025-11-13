Судар шкоде и пежоа, повријеђене три особе

Извор:
13.11.2025
Три особе повријеђене су данас у саобраћајној незгоди на магистралном путу Зеница – Жепче у близини тунела Врандук у мјесту Немила.
Повријеђени су превезени у Кантоналну болницу у Зеници.
Из Оперативног центра Министарства унутрашњих послова /МУП/ Зеничко-добојског кантона потврђено је да су у удесу, који се догодио у 12.35 часова, учествовала два путничка возила, "пежо" и "шкода".
У току је увиђај, а саобраћај је преусмјерен на стари пут кроз Немилу.
