Орбан: Скандал у Украјини показао да тамо влада хаос

13.11.2025

14:49

Орбан: Скандал у Украјини показао да тамо влада хаос
Фото: Tanjug/AP/Ritzau Scanpix/Thomas Traasdahl

Коруптивни скандал у Украјини показао је да хаос влада у тој земљи и да ЕУ мора прекинути финансирање Кијева, истакао је премијер Мађарске Виктор Орбан.

Он је у објави на "Фејсбуку" описао оне који су умијешани у коруптивну шему као "војну мафију".

"Откривена је мрежа украјинске војне мафије, са хиљаду конекција са /предсједником Украјине/ Владимиром Зеленским. Тај хаос је оно у шта Брисел жели да уложи новац пореских обвезника. Оно што није изгубљено на ратишту, украшће војна мафија. То је лудило", навео је Орбан.

Он је нагласио да Мађарска неће слати Украјини новац својих грађана нити ће толерисати било какве финансијске захтјеве или уцјене од Зеленског.

Орбан је додао да је вријеме да Брисел схвати гд‌је одлази новац европских пореских обвезника.

