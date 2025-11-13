Трагедија код Новог Града: Погинуо возач трактора, подлетио под воз

Извор:
АТВ
13.11.2025
15:13
Возач трактора погинуо је данас када је на прелазу "Боројевићи", између стајалишта Пољавница и Равница, на подручју Новог Града, подлетио под путнички воз.
Из "Жељезнице Републике Српске" (ЖРС) наводе да се несрећа догодила данас у 13 часова и 55 минута.
"На лице мјеста по пријави ванредног догађаја, поред службе Хитне помоћи изашли су и припадници Министарства унутрашњих послова Републике Српске, као и Комисија за ванредне догађаје Жељезница Републике Српске. Увиђај је у току", саопштено је из ЖРС.
Како су истакли, путни прелаз на коме се десио ванредни догађај осигуран је саобраћајним знаковима на путу и троуглом прегледности.
"Путнички воз саобраћао је на релацији Нови Град - Добрљин. 'Жељезнице Републике Српске' изнова апелују на све учеснике у саобраћају, да вожњу прилагоде условима пута и времена, обавезно се зауставе испред путног прелаза поштујући саобраћајну сигнализацију, јер ће се само на тај начин избећи и смањити незгоде и удеси, који могу имати трагичне последице", додаје се у саопштењу ЖРС.
