Трагедија код Новог Града: Погинуо возач трактора, подлетио под воз

Извор:

АТВ

13.11.2025

15:13

Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Возач трактора погинуо је данас када је на прелазу "Боројевићи", између стајалишта Пољавница и Равница, на подручју Новог Града, подлетио под путнички воз.

Из "Жељезнице Републике Српске" (ЖРС) наводе да се несрећа догодила данас у 13 часова и 55 минута.

"На лице мјеста по пријави ванредног догађаја, поред службе Хитне помоћи изашли су и припадници Министарства унутрашњих послова Републике Српске, као и Комисија за ванредне догађаје Жељезница Републике Српске. Увиђај је у току", саопштено је из ЖРС.

Како су истакли, путни прелаз на коме се десио ванредни догађај осигуран је саобраћајним знаковима на путу и троуглом прегледности.

"Путнички воз саобраћао је на релацији Нови Град - Добрљин. 'Жељезнице Републике Српске' изнова апелују на све учеснике у саобраћају, да вожњу прилагоде условима пута и времена, обавезно се зауставе испред путног прелаза поштујући саобраћајну сигнализацију, јер ће се само на тај начин избећи и смањити незгоде и удеси, који могу имати трагичне последице", додаје се у саопштењу ЖРС.

