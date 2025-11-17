Logo
Педофил мамио дјевојчице на друштвеним мрежама и предлагао им полни однос

17.11.2025

15:32

Коментари:

0
Lisice zatvor pritvor
Фото: Ron Lach/Pexels

Мушкарац (30) који је осумњичен да је путем мобилне апликације ступао у контакт с дјевојчицама је ухапшен и смјештен у затвор у Ријеци.

Он их је позивао да му пошаљу фотографије свог тијела и предлагао им да се нађу и упознају те имају полни однос, пише Вечерњи.ба.

savo minic

Република Српска

Саво Минић издао налог јавним предузећима

СУдија истраге Жупанијског суда у Ријеци одредио је истражни затвор П.М (30) због опасности да би, остане ли на слободи, могао утицати на свједокиње, жртве казнених дјела, пише портал Бурин.

П.М се терети за казнена дјела полног злостављања и искориштавања дјетета, и то мамљењем дјеце за задовољење сполних потреба те упознавање дјеце с порнографијом. Жртве су биле шест дјевојчица у доби од 12, 13 и 14 година.

Суд га сумњичи да је кривична дјела радио у раздобљу од јануара прошле до фебруара ове године.

Слао непримјерене поруке

Контакте с дјевојчицама остваривао је преко свог профила једне друштвене мреже.

Досадашња истрага је показала да је, међу осталим, једног 13-годишњој дјевојчици, ради задовољења свог полног нагона, упорно слао поруке непримјереног садржаја, иако је знао колике је она доби, односно да је ријеч о дјетету млађем од 15 година, преноси Индекс.

voznja auto saobracaj put

Ауто-мото

Све више ''прикривених'' таблица на аутима - казне смијешне

Мамио их и наговарао да се снимају

Жртве непримјерених порука биле, уз остале, и 13 и 14-годишњакиња које је такође мамио и наговарао на снимање дјечје порнографије.

С њима је ступао и у видеопозиве, и даље их упорно мамећи да му пошаљу непримјерене фотографије свог тијела, на што дјевојчице нису пристале.

Ипак, узнемирио их је, изазвавши код њих страх и срам, наводи се у сумњама у казнена дјела преточеним у казнену пријаву полиције и истражне документе тужилаштва, наводи Бурин.

Свим дјевојчицама упорно је слао крајње непримјерене поруке, предлажући им да се нађу и имају интимне односе. Ипак, у том крајњем циљу за сусретима није успио, али је жртвама изазвао неугодности.

PETAR-ĐOKIĆ-110925

Република Српска

Ђокић: Дејтонски споразум био највећа благодет јер је донио мир

Истражни затвор

Приведен је на ријечки Жупанијски суд на рочиште ради одлучивања о истражном затвору којег је тужилаштво предложило због опасности од утицаја на свједокиње (жртве) и понављања казненог дјела.

Прву основу за притвор судија истраге је оцијенио основаним, док други потенцијални темељ за истражни затвор није прихваћен, на што је утицала чињеница да је П.М. досад неосуђиван и против њега нису у току други кривични поступци.

polno uznemiravanje

Хрватска

ухапшен педофил

Коментари (0)
18

48

Орбан: Слање додатне новчане помоћи Украјини је као слање гајбе вотке алкохоличару

18

41

Послије смрти мајке и дјеце, и отац преминуо од посљедица тровања храном

18

39

Мајка монструм убила синчића: Глава пронађена у језеру

18

33

ВИДЕО: Реконструкција убиства Алдине Јахић

18

28

Жена самој себи преразала грло моторном тестером

