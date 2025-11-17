Педофил мамио дјевојчице на друштвеним мрежама и предлагао им полни однос

17.11.2025
Мушкарац (30) који је осумњичен да је путем мобилне апликације ступао у контакт с дјевојчицама је ухапшен и смјештен у затвор у Ријеци.
Он их је позивао да му пошаљу фотографије свог тијела и предлагао им да се нађу и упознају те имају полни однос, пише Вечерњи.ба.
СУдија истраге Жупанијског суда у Ријеци одредио је истражни затвор П.М (30) због опасности да би, остане ли на слободи, могао утицати на свједокиње, жртве казнених дјела, пише портал Бурин.
П.М се терети за казнена дјела полног злостављања и искориштавања дјетета, и то мамљењем дјеце за задовољење сполних потреба те упознавање дјеце с порнографијом. Жртве су биле шест дјевојчица у доби од 12, 13 и 14 година.
Суд га сумњичи да је кривична дјела радио у раздобљу од јануара прошле до фебруара ове године.
Контакте с дјевојчицама остваривао је преко свог профила једне друштвене мреже.
Досадашња истрага је показала да је, међу осталим, једног 13-годишњој дјевојчици, ради задовољења свог полног нагона, упорно слао поруке непримјереног садржаја, иако је знао колике је она доби, односно да је ријеч о дјетету млађем од 15 година, преноси Индекс.
Жртве непримјерених порука биле, уз остале, и 13 и 14-годишњакиња које је такође мамио и наговарао на снимање дјечје порнографије.
С њима је ступао и у видеопозиве, и даље их упорно мамећи да му пошаљу непримјерене фотографије свог тијела, на што дјевојчице нису пристале.
Ипак, узнемирио их је, изазвавши код њих страх и срам, наводи се у сумњама у казнена дјела преточеним у казнену пријаву полиције и истражне документе тужилаштва, наводи Бурин.
Свим дјевојчицама упорно је слао крајње непримјерене поруке, предлажући им да се нађу и имају интимне односе. Ипак, у том крајњем циљу за сусретима није успио, али је жртвама изазвао неугодности.
Приведен је на ријечки Жупанијски суд на рочиште ради одлучивања о истражном затвору којег је тужилаштво предложило због опасности од утицаја на свједокиње (жртве) и понављања казненог дјела.
Прву основу за притвор судија истраге је оцијенио основаним, док други потенцијални темељ за истражни затвор није прихваћен, на што је утицала чињеница да је П.М. досад неосуђиван и против њега нису у току други кривични поступци.
