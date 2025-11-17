Logo
Ђокић: Дејтонски споразум био највећа благодет јер је донио мир

Извор:

СРНА

17.11.2025

15:21

Дејтонски мировни споразум био је највећа благодет коју су народи у БиХ могли добити и зато је потребно улагати максималан напор да се створени мир сачува, изјавио је данас лидер Социјалиостичке партије Петар Ђокић.

"Дејтонски споразум је донио мир, а мир је највећа благодет коју политичари могу да донесу свом народу и простору гдје народ живи. Из мира који је тада успоствављен потписивањем споразума је стварана стабилност и грађени нови односи у БиХ", рекао је Ђокић, који је у Београду присуствовао свечаности поводом 30 година од потписивања Дејтонског споразума у организацији Социјалистичке партије Србије.

Ђокић је новинарима из Републике Српске рекао да је за одржавање мира и изградњу стабилности неопходно и даље улагати напоре, бити стрпљив, толерантан, те радити на константном дијалогу о свим евентуалним спорним питањима.

Према његовим ријечима, мотив увијек мора бити тај да се било какав конфликт више никада не рјешава сукобом и ратом, већ искључиво дијалогом.

"Ова конференција је позив да његујемо мир, ту велику тековину коју имамо, и потреба да укажемо да упркос свим различитостима које има БиХ, у њој могу да живе врло складно припадници српског, бошњачког и хрватског народа", рекао је Ђокић који је и министар рударства и енергетике Републике Српске.

Он је додао да сви треба да имају свијест о томе колико је мир важан и колико треба да буде императив сваког дана.

Петар Ђокић

