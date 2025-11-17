Logo
Покрет Сигурна Српска завршио само са "покретом отпора"?

Мегаломански пројекат укрупњавање политичке сцене можда је био прекрупан залогај за Драшка Станивуковића. Од амбициозних најава, чак преузимања и посланика, Покрет Сигурна Српска стао је на првој постави неснађених као и прелетача.

У самом Покрету дјелује још један покрет, и то отпора. Њега предводе они незадовољни ветерани ПДП-а који страхују за странку са којом се идентификују годинама. Други истакнути чланови немају шта ни изгубити. Једни нису ни стигли да се идентификују са странкама које су формирали, а другима, који су мијењали страначке дресове, таква промјена не мијења ништа.

Успоравање можда долази понајвише и од странке носиоца покрета која је помало и заборављена. Унутрашњи отпори и струје које чекају мишљење Младена Иванића, одузимају преговарачки капацитет (ПДП) Драшка Станивуковића.

Младен Иванић

Република Српска

Иванић проговорио, недовољно за Вукановића?

Проблем ПДП-овим првацима може да представља нова расподјела снага у којој је важнија припадност Покрету, него ПДП-у. Тако би бројни носиоци јавних функција могли да буду скинути са кандидатских листа, или барем да се не нађу на "сигурној листи" компензационих мандата.

Лидер и ПДП-а и ПСС-а Драшко Станивуковић најављивао је повећање броја посланика у НСРС, ало не од наредних општих избора. Говорио је о актуелном сазиву НСРС. Због тога су стизали пријекори опозиционих колега који су могли остати без својих функционера. Ипак, до сада се ништа није десило, а све су прилике да и неће.

jelena trivić draško stanivuković

Република Српска

Станивуковић преузима одборнике Народног фронта?

Небојша Вукановић, лидер Листе за правду и ред, је својевремено споменуо куповину одборника Народног фронта Јелене Тривић у Подрињу, али ни до тога још није дошло.

Једини напредак Станивуковића и његовог покрета, ако се напретком може назвати, је промјена у ставу према пријевременим изборима. Иако је тврдио да на њима неће учествовати, ипак је стао уз СДС-а. Лидер Листе за правду и ред оптуживао је Станивуковића да је подршку Бранку Блануши, кандидату СДС-а, дао само да би испреговарао подршку за своју евентуалну кандидатуру на општим изборима наредне године.

