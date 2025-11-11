Logo
Аулић Станивуковићу: Узалуд бјежиш од сопствене манипулације

11.11.2025

14:25

Коментари:

0
Аулић Станивуковићу: Узалуд бјежиш од сопствене манипулације

Савјетник српског члана Предсједништва БиХ Саша Аулић поручио је градоначелнику Бањалуке Драшку Станивуковићу да узалуд бјежи од сопствених манипулација.

"Узалуд бјежиш од сопствене манипулације, ни Кончар ти неће "освијетлити" образ", истакао је Аулић на друштвеној мрежи Икс уз објаву видео исјечка гостовања српског члана Предсједништва.

Подсјећамо, раније је Цвијановићева реаговала на објаву Станивуковића те истакла да он старим манипулацијама прикрива нове.

