Аулић Станивуковићу: Узалуд бјежиш од сопствене манипулације

11.11.2025
14:25
Коментари:0
Савјетник српског члана Предсједништва БиХ Саша Аулић поручио је градоначелнику Бањалуке Драшку Станивуковићу да узалуд бјежи од сопствених манипулација.
"Узалуд бјежиш од сопствене манипулације, ни Кончар ти неће "освијетлити" образ", истакао је Аулић на друштвеној мрежи Икс уз објаву видео исјечка гостовања српског члана Предсједништва.
Узалуд бјежиш од сопствене манипулације, ни Кончар ти неће "освијетлити" образ. https://t.co/ncUAEjXppU pic.twitter.com/hKGebaeS9g— Саша Аулић (@AulicSasa) November 11, 2025
Подсјећамо, раније је Цвијановићева реаговала на објаву Станивуковића те истакла да он старим манипулацијама прикрива нове.
