Пијани возач ударио у полицијско возило, повријеђена два полицајца

Глас Српске
11.11.2025
14:17
Двојица полицијских службеника лакше су повријеђена у саобраћајној незгоди која се догодила синоћ, 10. новембра, у сарајевском насељу Ступ, када је пијани возач „аудија Q5“ ударио службено возило Управе полиције МУП-а Кантона Сарајево.
Како је саопштено из МУП-а КС, незгода се догодила око 20.15 часова на раскрсници улица Џемала Биједића и Курта Шорка, на подручју општине Илиџа. У удесу су учествовали „ауди Q5“, којим је управљао С. М. (48) из Хаџића, и службени „голф 8“, којим је управљао полицијски службеник Д. Б.
Нешто касније, у један сат иза поноћи, ухапшен је С. М. (48), рођен у Горажду, настањен у Хаџићима, због постојања основа сумње да је починио кривично дјело угрожавање јавног саобраћаја.
"Приликом алкотестирања, код возача С. М. је утврђено присуство од 1,65 промила алкохола у организму. Лишени слободе је предат у просторије за задржавање особа лишених слободе МУП-а Кантона Сарајево", саопштено је из МУП-а.
Додано је да је увиђајем руководио дежурни тужилац Кантоналног тужилаштва КС, а обавили су га полицијски службеници Управе полиције МУП-а КС, уз присуство сталних судских вјештака.
"У овој саобраћајној незгоди, лакше тјелесне повреде су задобили полицијски службеници Д. Б. и М. М., који су након указане љекарске помоћи на КЦУС отпуштени на кућно лијечење, док је на оба возила наступила материјална штета", истакли су из полиције
Незванично, возач који је био у алкохолисаном стању је ушао у једносмјерну улицу и након тога је дошло до удеса са полицијским пресретачем, пише Глас.
