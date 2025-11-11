Стигао је ретроградни Јупитер: Ево шта нас чека у наредном периоду

Извор:
Жена Блиц
11.11.2025
14:07
Коментари:0
Улазимо у период који нас позива да успоримо и ослушнемо себе - Ретроградни Јупитер 2025. године отвара врата интроспективног размишљања, дотичући саму срж нашег осјећаја смисла, сигурности и среће. Док планета среће и експанзије путује кроз емотивни знак Рака, Универзум нас подсјећа да тренутна спољашња постигнућа нису једини извор задовољства и испуњења. Ово је вријеме када треба да се осврнемо на своје вриједности, циљеве и оно што нас заиста испуњава дубоко у души.
Умјесто да јуримо спољашњи успјех и признање, Ретроградни Јупитер нас учи да срећу и мир пронађемо унутар себе. Период интроспективног буђења траје од 11. новембра 2025. до 10. марта 2026. године, док Јупитер путује од 25° до 15° Рака. Ово је идеалан тренутак да сагледамо свој живот, размислимо о будућем просперитету и препознамо шта нас истински чини срећнима.
Кошарка
Кошаркаш се закуцао у зид - хитно превезен на интензивну
Ретроградни Јупитер нас подстиче на дубоку интроспективну анализу: шта нам доноси унутрашњу радост, шта је за нас истински важно и како желимо да изгледају наши будући успјеси. Фокус није само на духовном расту, већ и на материјалној и емоционалној стабилности. Можда ћете током овог периода бити тестирани како бисте били спремни да примите срећу, идеалну везу или финансијско унапређење.
Овај транзит такође открива деструктивне обрасце понашања, попут похлепе, зависности или претјераног оптимизма. Ситуације које измакну контроли могу вас натјерати на интроспективну промјену, а понекад и на драстичне догађаје који вас "протресе" из самозадовољства. Када Јупитер постане директан, требало би да сте се суочили са кључним проблемима и спремни да кренете ка стабилном расту и срећи.
Сцена
Рада Манојловић открила зашто се Милан Станковић повукао са сцене
Овог новембра Јупитер стационира ретроградно на 25°09′ Рака, правећи хармоничан тригон са ретроградним Сатурном. Овај аспект, познат као Јупитер тригон Сатурн, подстиче одрживи дугорочни раст кроз интелигентну равнотежу оптимизма и опреза. Отјелотворује интегритет, постојаност, практичност и способност вођења у послу, менаџменту и политици.
Ипак, ретроградно кретање обје планете може довести и до превише конзервативног или превише оптимистичног приступа, што може резултирати крутошћу, ограниченим могућностима или лошим расуђивањем. С друге стране, интроспективна природа ретроградног Јупитера пружа идеалну прилику да размислимо о својим дугорочним циљевима и да постигнемо равнотежу између ентузијазма и разборитости, духовних идеала и материјалних потреба.
Хроника
У Петрову откривена плантажа индијске конопље
Јупитер у коњункцији са Полуксом може донијети висок положај и успјехе, али и ризик од правних проблема, срамоте или сукоба са родбином. Полукс даје храброст, дрскост и енергију, али и склоност сукобима.
Сатурн у коњункцији са Маркабом носи потенцијал за богатство и почасти, али и ризик од несреће, здравствених проблема или губитака. Маркаб даје снагу, али упозорава на опасности и неостварене амбиције.
Ретроградни Јупитер нас учи да преиспитамо краткорочни оптимизам и фокусирамо се на реалне дугорочне циљеве.
Ово је вријеме интроспективног рада на себи, препознавања деструктивних образаца и постизања равнотеже између снова и стварности. Сада је тренутак да ослободите унутрашњу мудрост, препознате шта вам доноси срећу и поставите темеље за стабилну, просперитетну будућност.
Република Српска
4 ч3
Регион
4 ч0
Друштво
4 ч0
Свијет
4 ч0
Занимљивости
6 ч0
Занимљивости
6 ч0
Занимљивости
7 ч0
Занимљивости
8 ч0
Најновије
Најчитаније
17
50
17
49
17
42
17
36
17
27
Тренутно на програму