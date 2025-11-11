Logo
У Петрову откривена плантажа индијске конопље

Одузете стабљике
Фото: ПУ Добој

На подручју општине Петрово полиција је открила плантажу са 51 стабљиком индијске конопље и трага се за особама које се доводе у везу с њеним узгојем.

У ПУ Добој наводе да су оператавиним радом плантажу пронашли полицијски службеници ПС Петрово.

”Пронађена је укупно 51 стабљика индијске конопље, дужине од 90 до 200 cm”, саопштила је ПУ Добој.

О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој.

”Полицијски службеници предузимају све потребне мјере и радње на проналаску извршилаца и документовању кривичног дјела неовлаштена производња и промет опојних дрога”, наводи се у саопштењу.

