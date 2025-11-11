Ужас у Станарима: Жена убијена сјекиром

Извор:
11.11.2025
Добојска полиција синоћ је ухапсила Н.Ђ. из Станара због сумње да је сјекиром усмртио женску особу.
Он се сумњичи за кривично дјело тешко убиство.
"За Н.Ђ. постоји основ сумње да је истог дана, у вечерњим часовима, у дворишту породичне куће на подручју општине Станари, усмртио женско лице употребом хладног оружја – сјекира", наводе из ПУ Добој.
Увиђајем на лицу мјеста је руководио дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Добоју.
Предузимају се и друге потребне мјере и радње на расвјетљавању овог кривичног дјела.
