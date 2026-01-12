Нови шок за Партизан – Шејк Милтон поломио руку!

Извор:
Тренер Партизана Ђоан Пењароја саопштио је лоше вијести по завршетку меча са Студентским центром.
Американац Шејк Милтон је поломио руку и чека га дуга пауза, открио је тренер Партизана.
То је још један пех у низу пехова по КК Партизан ове сезоне...
"Важна побједа послије тешког дуплог кола у Евролиги, два пораза у напорних путовања. Нисмо одиграли добар меч, били смо солидни. Имали смо доста осцилација, али оно што је много горе од свега, Шејк Милтон је сломио руку и слиједи му дуга пауза", нагласио је Пењароја.
Огласио се и Партизан
О ситуацији са америчком беком, огласио се и клуб на друштвеним мрежама.
"Кошаркаш Партизана Шејк Милтон је током вечерашње утакмице доживио прелом кости шаке и очекује га дужа пауза. Медицински тим ће у најкраћем могућем року донијети одлуку о начину лечења играча, навео је клуб на мрежама.
