Нови шок за Партизан – Шејк Милтон поломио руку!

Извор:

АТВ

12.01.2026

07:34

Нови шок за Партизан – Шејк Милтон поломио руку!
Фото: Tanjug / AP / MILOŠ MILIVOJEVIĆ

Тренер Партизана Ђоан Пењароја саопштио је лоше вијести по завршетку меча са Студентским центром.

Американац Шејк Милтон је поломио руку и чека га дуга пауза, открио је тренер Партизана.

То је још један пех у низу пехова по КК Партизан ове сезоне...

"Важна побједа послије тешког дуплог кола у Евролиги, два пораза у напорних путовања. Нисмо одиграли добар меч, били смо солидни. Имали смо доста осцилација, али оно што је много горе од свега, Шејк Милтон је сломио руку и слиједи му дуга пауза", нагласио је Пењароја.

Огласио се и Партизан

О ситуацији са америчком беком, огласио се и клуб на друштвеним мрежама.

"Кошаркаш Партизана Шејк Милтон је током вечерашње утакмице доживио прелом кости шаке и очекује га дужа пауза. Медицински тим ће у најкраћем могућем року донијети одлуку о начину лечења играча, навео је клуб на мрежама.

